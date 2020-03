COVID_19 : La réunion FRIENDS repoussée à cause du coronavirus

La réunion spéciale Friends est repoussée à cause de l’épidémie de Covid_19

Vous l’attendiez avec impatience, d’autres ne l’imaginaient même pas. La réunion spéciale FRIENDS annoncée en février dernier avec les acteurs de la sitcom la plus mythique de la télévision, de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry à David Schwimmer est repoussée à cause de la pandémie actuelle de Covid-19, plus communément appelée Coronavirus.

“The one where they get all back together” ou « Celui où ils se retrouvent tous » dans la langue de Molière, et comme le veut la tradition des titres d’épisodes de FRIENDS, devait être un spécial autour de la série et son culte diffusé sur HBO Max pour le lancement.

Un retour de FRIENDS qui devait être tourné ce mois-ci. Mais à l’instar de tous les autres tournages cinéma et série repoussés, celui-ci n’aura pas lieu pour cause de confinement, comme en Europe.

Si HBO Max maintient bien son lancement aux USA en mai prochain, on ne sait pas encore si le tournage se fera d’ici là en vue de la propagation du virus Covid_19 et des conseils de confinement et quarantaine aux Etats-Unis. Même si Warner a espoir de pouvoir le faire avant mai rien n’est moins sur.

Ce qui est sur c’est que cette réunion ne sera pas annulée dans tous les cas, puisqu’elle est l’évènement phare de la plate-forme HBO Max qui proposera FRIENDS dans son catalogue SVOD aux USA, alors qu’il a été retiré depuis ce janvier 2020 de Netflix.

Cette réunion sera réalisée par Ben Winston et se fait surtout pour aider à lancer le service streaming de Warner Bros, HBO Max.

L’événement qui se rapproche le plus d’une réunion FRIENDS fut l’hommage au réalisateur James Burrows en 2016 mais Matthew Perry était absent.

Crédit photos ©Warner