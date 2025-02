Dexter Les Origines : 6 personnages absents de la série originale

Six nouveaux personnages présents dans la série Dexter Les Origines qui n’ont jamais été mentionnés dans la série originale Dexter.

La série Dexter Les Origines revient sur les premiers pas de Dexter Morgan non seulement en tant qu’employé de Miami Metro mais également en tant que tueur en série qui sera éventuellement connu sous le nom du Boucher de Bay Harbor.

Il y a beaucoup de nouveaux personnages dans Dexter Les Origines qui ne sont jamais apparus dans la série originale Dexter ou même dans Dexter New Blood, cependant ces personnages sont des ajouts importants à la franchise.

Le casting de Dexter Les Origines est rempli de personnages de retour du Dexter original, comme Dexter lui-même (Patrick Gibson), sa sœur Debra Morgan (Molly Brown) et leur père Harry Morgan (Christian Slater), mais aussi de quelques vétérans de Miami Metro comme Maria LaGuerta (Christina Milian), Angel Batista (James Martinez) et Vince Masuka (Alex Shimizu). Cependant, en raison de la chronologie de la préquelle, la série n’a pas pu être entièrement remplie de personnages de retour, et elle a créé une foule de nouvelles personnes mystérieusement absentes de Dexter.

Évidemment, beaucoup de ces personnages ne sont pas dans Dexter parce qu’ils ont été créés pour la nouvelle série qui se déroule dans le passé. Mais d’un point de vue à l’intérieur de l’univers, de nombreux personnages de Les Origines auraient logiquement dû apparaître ou au moins être mentionnés dans Dexter.

Voici les six personnages de Dexter Les Origines qui sont complètement absents ou n’ont jamais été mentionné dans Dexter et Dexter New Blood.

Tanya Martin (Sarah Michelle Gellar)

L’un des personnages les plus remarquables de Dexter : Les Origines qui n’était pas dans Dexter est Tanya Martin incarnée par Sarah Michelle Gellar. En tant que cheffe de l’équipe médico-légale de Miami Metro au début des années 90, Tanya a travaillé directement avec Dexter et Vince Masuka (Alex Shimizu). Elle était essentiellement un mentor pour eux deux, et comme Vince et Dexter ont travaillé ensemble pendant des années après son départ du service de police, il est étrange qu’ils n’aient jamais mentionné Tanya dans Dexter, ne serait-ce qu’une fois.

Bobby Watt (Reno Wilson)

L’un des personnages les plus curieux qui manquait dans la série originale est Bobby Watt, meilleur ami et partenaire de longue date de Harry au Miami Metro. Harry et Bobby ont travaillé ensemble pendant des décennies, depuis qu’ils travaillaient aux stups et utilisaient Laura Moser (Brittany Allen) pour éliminer le baron de la drogue Hector Estrada dans les années 1970. Puisque Bobby et Harry était si proche, Dexter aurait dû avoir des souvenirs de Bobby, ou du moins en faire mention, dans Dexter. Il était aussi le parrain de Deb ce qui fait de lui un membre de leur famille.

Capitaine Aaron Spencer (Patrick Dempsey)

Outre Tanya et Bobby, l’une des absences les plus notables de Dexter est le capitaine Aaron Spencer. Nous éviterons de rentrer dans les détails et de spoiler la série pour les spectateurs français qui regardent actuellement, mais la suite de la saison donne une très bonne explication sur son absence. Néanmoins, l’inclusion de Spencer dans Les Origines présente toujours un problème pour Dexter. Tout au long de la série originale, le capitaine Thomas Matthews (Geoff Pierson), et non Spencer, s’est révélé être un ami de toujours et supérieur de Harry Morgan. En tant que tel, Matthews était souvent référencé par d’autres personnages ou montré dans des flashbacks sur l’enfance de Dexter et Deb, mais comme Spencer a travaillé avec Harry pendant plus de 20 ans, il aurait également dû être mentionné dans Dexter.

Clark Sanders (Aaron Jennings)

Un autre membre de Miami Metro qui n’était pas dans Dexter est Clark Sanders, le premier ami policier de Dexter. Au fur et à mesure que la série avance, le public découvre des choses sur la vie privée de Clark. Ce dernier confie son secret à Dexter, qu’il n’a pas trahi. Bien qu’il soit la première personne avec laquelle Dexter a vraiment tissé des liens au poste de police, Clark Sanders n’était pas du tout présent ou mentionné dans Dexter. Son bureau situé à l’entrée de Miami Metro a été occupé par divers policiers et réceptionnistes anonymes.

Sofia (Raquel Justice)

Miami Metro Homicide n’était pas la seule source de disparitions de personnages. La meilleure amie de Deb et première petite amie de Dexter, Sofia, n’a également jamais été mentionnée dans les huit saisons de Dexter. Au début de Les Origines, Deb et Sofia semblaient inséparables. Les ami.e.s se séparent souvent en vieillissant, mais Deb et Sofia semblaient très importantes l’une pour l’autre. Ce n’est pas aussi étrange que Dexter ne l’ait jamais évoqué, mais il aurait quand même pu la mentionner en parlant son manque d’intérêt pour le sexe dans la saison 1 de Dexter. Et avec le destin tragique de Deb dans Dexter, l’absence de Sofia est encore plus étrange sachant combien elles étaient proches.

Gio (Isaac Gonzalez Rossi

Le dernier personnage, et probablement le moins visible, qui n’apparaissait pas dans Dexter était Gio Martino. Gio était le petit ami de Deb pendant une grande partie de la saison. Là aussi on évitera les spoilers mais disons que Gio est le premier d’une liste d’ex petits amis horribles de Deb. Il aurait définitivement pu être mentionné plus tard, surtout quand l’un de ses amants s’est avéré être le « Ice Truck Killer ».

Une suite avec des réponses ?

L’exploration de l’univers de Dexter ne s’arrête pas à Dexter Les Origines puisqu’une suite (post New Blood) est en préparation : Dexter Resurrection. Cette série pourrait ainsi rectifier le tire et faire revenir certains de ces personnages dans le présent s’ils sont toujours en vie. On pourra peut-être ainsi découvrir ce qui est arrivé à Tanya, Clark ou Sofia trente ans après leur rencontre avec Dexter.

En attendant de voir si Resurrection apportera des réponses, Dexter Les Origines est diffusée chaque jeudi sur Canal+.

