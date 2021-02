Matrix 4 : Un tournage très intimiste loin du blockbuster d’après Neil Patrick Harris

L’acteur Neil Patrick Harris, l’une des nouveaux venus dans l’univers de Matrix 4, s’est dit déconcerté par le tournage de ce prochain volet.

Comme on le sait depuis un petit moment, Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Les Désastreuses Aventures des orphelins de Baudelaire) a rejoint le casting de Matrix 4. On ne connait pas encore la nature de son rôle malgré ses déclarations sur le films, mais ce dernier reste quand même très loquace sur cet opus, tourné presque 20 après Matrix Reloaded et Revolution.

Un tournage qu’il décrit a Variety comme surprenant et abordé par Lana Wachowski de manière très intime : « Elle était dans son élément, c’est-à-dire qu’elle filmait, dès qu’elle pouvait, en utilisant la lumière naturelle. Parfois j’attendais une heure que les nuages se dissipent, et après il fallait tourner très rapidement », explique l’acteur.

« Il arrivait qu’on tourne plusieurs pages de scripts en trente minutes. On pourrait croire qu’un très gros film comme celui-ci serait storyboardé à 100 %, et que les prises de vue seraient comparées à chaque fois ». Preuve que le film est un « work in progres » d’après les dires de l’acteur-chanteur, alors qu’en fait la réalisatrice travaille plus sur l’immédiaté des scènes, qu’un rendu précis de ses idées initiales.

Mais Neil Patrick Harris assure que ce n’était pas du tout le cas et qu’il n’a pas eu l’impression de tourner dans l’un des plus gros blockbusters « parce qu’elle s’assurait de rendre le processus très intime », conclut-il. Peut-être des restes de ses expériences en série avec Sense8, qui font que Lana Wachovski aborde ce nouveau Matrix de manière plus intime et moins dans les codes de tournages d’un blockbuster de ce gabarit.

Comme l’exprime ce dernier, Lana laisse place à l’émotion après avoir expliqué à l’acteur les enjeux du personnage, tout en lui laissant la liberté de jouer ce qui lui vient pour exprimer les émotions attendues par cette dernière. Il est rare dans le genre de laisser place à l’improvisation, et pourtant c’est bien que l’acteur souligne dans cet interview avec nos confrère de Variety.

Avant-gardiste

Une nouvelle vision du blockbuster apporté par Lana Wachowski qui va peut-être révolutionner l’industrie cinématographique comme elle l’a fait dans années 90 en introduisant la technique du Bullet Time dans l’histoire du cinéma avec Matrix (1998). En tout cas c’est ce que confirme l’actrice Jessica Henwick, pour elle, il est une évidence que Matrix 4 donnera un nouveau souffle au cinéma.

Suspendu au printemps dernier pour cause de pandémie, le tournage a repris au mois de juillet et s’est achevé en novembre. Pour le moment on ne connait pas grand-chose de ce prochain opus si ce n’est qu’il s’appellera Matrix Resurrections (logique) d’après la gaffe de la cheffe costumière.

Côté casting on retrouvera Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith dans leurs rôles respectifs, aux côtés de petits nouveaux dans l’aventure. Parmi eux : Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jessica Henwick (Iron Fist), Privanka Chopra (Quantico) et Jonathan Groff (Mindhunter).

Il ne reste plus qu’à attendre sagement que le Cerveau puisse vous dévoiler les premières images d’une Matrice novatrice, et si la pilulle bleu ou rouge sera facile à avaler.

Crédit photo : ©Warner