Doctor Strange 2 : Le compositeur de Spider-Man Danny Elfman retrouve Sam Raimi

Danny Elfman, le compositeur de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, retrouve le réalisateur pour Doctor Strange 2.

Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness marquera en quelque sorte une réunion de Spider-Man puisque Danny Elfman a confirmé qu’il composera la musique du film Marvel Studios réalisé par Sam Raimi.

« Je commence à faire un peu de pré-travail pour Doctor Strange 2 que Sam Raimi réalise », a déclaré Elfman dans une récente interview avec Inverse. « Même si je ne commence que dans quelques mois, il y a des morceaux de musique enregistrés dont ils ont besoin pour le tournage. »

Sam Raimi et Danny Elfman ont travaillé pour la première fois ensemble en 1990 sur le film Darkman, bien que leur collaboration la plus célèbre soit sans doute venue quand Elfman a composé la musique des deux premiers films Spider-Man de Raimi, sortis respectivement en 2002 et 2004. Il n’est pas revenu pour composer Spider-Man 3 de 2007, mais il a de nouveau collaboré avec Raimi sur le film Le Monde Fantastique d’Oz sorti en 2013. .

Le dernier film de super-héros qu’Elfman a composé est le film Justice League sorti en 2017. La nouvelle version – le Snyder Cut – qui sortira le mois prochain, ne contiendra pas sa musique mais celle de Junkie XL.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, pour une histoire qui sera liée à sa série Disney+ WandaVision qui débutera en décembre. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu pour le 25 mars 2022.

Source : CBR / Crédit ©Marvel