Batman v Superman croule toujours sous les critiques, Deborah Snyder le défend

Cinq ans après sa sortie Batman v Superman continu à se faire lyncher par les critiques.

Après un immense succès en 2013 avec Man of Steel, le DCEU de Warner Bros a depuis eu bien du mal à se relever, notamment depuis les critiques à l’encontre de Batman v Superman : l’Aube de la justice et les échecs suivants… Si ce n’est peut-être le grand succès de Wonder Woman.

En effet, la DCEU a bien du mal à sortir de l’eau après le fiasco de Suicide Squad et Justice League rattrapés tout de même par Wonder Woman et Aquaman nous offrant un univers un peu plus coloré. On soulignera également la sortie en salles de Wonder Woman 1984 sauvée par la stratégie HBO Max.

Mais pour l’heure, Batman v Superman souffre toujours d’une critique mitigée qui juge un scénario trop premier degré, voire même ridicule notamment pour le « Martha ». Une scène dans laquelle Batman est sur le point de poignarder Superman avec une lance Kryptonite avant de s’arrêter net lorsqu’il apprend que la mère de Superman se nomme Martha. D’autres arguront que le film se veut trop complexe, littéral, et rempli de noirceur.

Batman v Superman alimentera toujours les débats même après la sortie de sa version longue de 3H. Si son réalisateur Zack Snyder se bat pour affronter les critiques les plus blessantes, il peut compter sur le soutien de sa femme la productrice Deborah Snyder

Cette dernière a pris la parole dans une interview pour le podcast LightCast. Elle est revenue sur l’analyse qu’elle a pu faire de certains commentaires concernant le long-métrage :

« Nous avons eu notre part de critiques méchantes. Une partie, cependant… C’est intéressant parce que je pense que [Batman v Superman] est l’exemple parfait. ‘C’est trop dark.’ Trop dark comparé à quoi ? Je pense que certaines des réactions ont été du genre ‘Ce n’est pas assez drôle. Ce n’est pas le film auquel je m’attendais.’ Et vous vous [dites] : ‘Est-ce que c’est la faute du film ou est-ce que c’est votre faute d’avoir une idée préconçue de ce que le film devrait être ?’ C’était assez intéressant de lire ce genre de choses. »

L’aspect trop sombre de Batman v Superman a eu des répercussions sur le modèle de DC et sur ses dernières productions. Le studio a revu tous ses plans pour le DCEU impactant directement le résultat notamment sur Justice League. Dans la version cinéma de Whedon, la scène montrant l’apocalypse dans le cauchemar de Batman dans BVS a été supprimé, et le film a été bien plus léger, voire risible. Ce qui a lancé une tempête chez les fans pour avoir accès à la version originelle de Snyder, quitte à forcer Warner à réinventer le film pour HBO Max, malgré sa sortie en salles en 2017.

Mais pour ceux qui n’ont pas peur de se plonger dans un univers sombre, ces éléments devraient être de retour dans le director’s cut qui arrive sur HBO Max, avec le joker de Jared Leto et sa fameuse réplique.

Le Snyder Cut de Justice League prévue pour le 18 mars sur HBO Max aux États-Unis, sera disponible en France le 22 avril 2021, reste à savoir où ? En attendant on peut toujours continuer à se chiffonner sur Batman v Superman.

Source Photo : movieweb