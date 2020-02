Batman : Ben Affleck avait peut de « boire jusqu’à la mort »

Ben Affleck dévoile qu’il a abandonné Batman de peur de tomber dans l’alcoolisme.

On connait enfin les vraies raisons qui ont poussé Ben Affleck à abandonner le rôle et la réalisation de Batman. L’an dernier, il déclarait qu’il a laissé tomber parce qu’il n’arrivait pas à trouver sa version, il se disait coincé et préférait laisser la tâche à quelque d’autre.

Cette semaine, l’acteur/réalisateur s’est confié dans une interview au New York Times et a révélé que les raisons de son départ étaient un peu plus profonde. Il en valait de sa vie et de sa santé mentale. Ben Affleck a dévoilé qu’il luttait avec des problèmes d’alcool et que son divorce avec Jennifer Garner le pesait.

« J’ai montré à quelqu’un le script Batman », a déclaré Affleck au Times. « Ils ont dit :« Je pense que le script est bon. Je pense aussi que tu te boiras jusqu’à la mort si tu revis ce que tu viens de vivre. »

Affleck a dit qu’il «buvait relativement normalement», mais il a rapidement perdu le contrôle. « Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré », a-t-il expliqué. En 2018, son mariage avec Jennifer Garner a légalement pris fin après une longue séparation.

« Vous essayez de vous sentir mieux en mangeant, en buvant, en faisant l’amour, en jouant ou en faisant du shopping ou autre », confie l’acteur. « Mais cela finit par aggraver votre vie. Ensuite, vous en faites plus pour faire disparaître cet inconfort. Alors la vraie douleur commence. Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. C’est du moins ce qui m’est arrivé. »

Ben Affleck a enfilé le costume de Batman trois fois dans Batman v Superman : L’aube de la Justice et Justice League, ainsi qu’un cameo dans Suicide Squad.

Aujourd’hui, Robert Pattinson a endossé le rôle. Il est actuellement en tournage du film réalisé par Matt Reeves.

Source : NYT / Crédit ©Warner Bros