Stranger Things : L’Expérience du Monde à L’envers débarque à Paris

L’Upside Down débarque à Paris au printemps 2023 pour une expérience immersive unique avec Stranger Things The Experience.

Netflix et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, dévoilent Stranger Things: The Experience. Cette expérience immersive inédite, qui vous transportera à Hawkins en 1986, ouvrira ses portes le 10 mars 2023 au Paris Event Center, Porte de la Villette. Dans ce lieu aux décors spécialement créés pour l’occasion, les fans seront plongés dans un monde surnaturel et mystérieux fidèle à l’univers de la série Stranger Things, mêlant amitié et nostalgie des années 80.

Stranger Things: The Experience embarquera les visiteurs dans une périlleuse aventure à travers le fameux laboratoire d’Hawkins jusqu’à l’Upside Down alias Le Monde à L’envers. Cette toute nouvelle expérience, entièrement développée avec les créateurs de la série, propulsera les visiteurs dans un univers parallèle où ces derniers devront échapper aux créatures terrifiantes tapies dans l’obscurité et utiliser leurs pouvoirs afin de sauver Hawkins.

Après avoir échappé à l’Upside Down, les fans auront également l’occasion d’explorer MixTape, un espace dédié aux lieux emblématiques de la série. Ils pourront y prendre un sundae USS Butterscotch à Scoops Ahoy, tenter de battre le meilleur score de MADMAX au Palace Arcade, déguster des cocktails uniques dans un bar Stranger Things unique en son genre, acheter des produits exclusifs de la série et s’approcher au plus près d’un vieil ennemi de la bande.

Effets spéciaux époustouflants, retournements de situation en tout genre, cette incroyable aventure sera l’occasion pour les fans de confronter leurs peurs dans l’Upside Down. Co-produite par Netflix et Fever, cette expérience inédite emmènera les fans de la série au succès planétaire dans certains de ses décors les plus emblématiques, pour une nouvelle aventure immersive aux côtés de leurs personnages préférés. L’expérience, inaugurée à New York au mois de mai dernier, a également fait escale à San Francisco, Londres et dernièrement à Atlanta.

« Nous savons que les fans de Stranger Things saisiront la chance d’être le héros de cette nouvelle aventure aux côtés d’Eleven, Mike et le reste de la bande afin de combattre le mal qui menace Hawkins. Les fans aiment s’évader dans le monde fantastique de Stranger Things en regardant la série. Désormais, et pour la première fois en France, ils pourront littéralement vivre un épisode de la série en live. » ajoute Greg Lombardo, Vice Président, Expériences Live chez Netflix.

Stranger Things: The Experience fait suite au succès retentissant de la boutique éphémère Stranger Things ayant amené l’Upside Down à Paris au mois de juin dernier, et ayant accueilli des centaines de milliers de visiteurs et fans de la série.

La liste d’attente de la billetterie ouvre ce jeudi 19 janvier et offre aux fans un accès aux billets en avant-première. La billetterie ouvrira au public le 26 janvier prochain. Le nombre de billets est limité et les prix commencent à partir de 37€ par personne (adulte). Les billets peuvent être réservés exclusivement sur le site http://strangerthings-experience.com/paris. Les fans peuvent suivre https://www.instagram.com/strangerthings.experience/?hl=en pour en savoir plus.

Crédit ©Netflix, Fever