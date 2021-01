911 Lone Star saison 2 : Le départ de Michelle expliqué (spoilers)

Le premier épisode de la saison 2 de 911 Lone Star explique le départ de Michelle, mais le showrunner laisse la porte ouverte pour un retour de Liv Tyler. Spoilers.

L’été dernier, on a appris que Liv Tyler ne reprendrait pas son rôle de Michelle Blake dans la saison 2 de 911 Lone Star. L’actrice, qui vit au Royaume-Uni, a préféré rester auprès de sa famille durant la pandémie. Elle ne voulait pas voyager pour filmer la série et risquer quoi que ce soit.

Les scénaristes ont donc dû trouver une solution pour expliquer son départ. La série a repris aux Etats-Unis ce lundi soir et les fans ont découvert que Michelle avait démissionné. Elle a décidé de suivre sa vocation et de concentrer son énergie à aider les personnes atteintes de troubles mentaux vivant dans la rue.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Michelle a passé la majeure partie de la première saison de Lone Star à essayer de retrouver sa sœur disparue, pour découvrir qu’Iris vivait dans la rue alors qu’elle avait besoin d’un traitement de santé mentale crucial.

Tim Minear, le showrunner espère que Liv Tyler reviendra et il laisse la porte ouverte à un retour de Michelle. Dans une interview à TVLine, il a confirmé que Michelle vivait toujours à Austin et que c’est son rêve qu’elle revienne : « Et j’en ai parlé à Liv », dit-il. « Je pense qu’il y a des histoires vraiment intéressantes à raconter sur une première intervenante qui, comme nous l’avons dit dans le premier épisode, a abandonné son métier pour poursuivre sa vocation. »

Il ajoute : « Je pense que c’est une histoire très intéressante à raconter. Tout comme mon rêve était de faire revenir Abby dans 911 [après le départ de Connie Britton], mon rêve est de ramener Liv Tyler dans Lone Star. »

Si Michelle n’est plus là, ses collègues ambulanciers sont entre de bonnes mains. La série a introduit Tommy Vega, incarnée par l’excellente Gina Torres. Dès le premier épisode, elle est vraiment très intéressante et elle a un lien avec Michelle puisqu’il est révélé que Tommy a formé Michelle. Elle est aussi amie avec le couple Judd et Grace, c’est elle qui les a présentés.

Tommy n’a pas travaillé en tant que secouriste depuis la naissance de ses jumelles. Elle tenait un restaurant avec son mari mais comme beaucoup de restaurateur, la pandémie les a mis au chômage forcé. Elle reprend donc du service dans l’ambulance et découvre une toute nouvelle station puisque Strand a tout modernisé.

« Gina est une personne si facile pour la série, c’est comme si elle était là depuis tout le temps », dit Minear. « Il y a tout un côté domestique en elle, et si Tommy avait le choix, elle ne réintégrerait pas le marché du travail. Elle est le soutien de sa famille, mais elle a aussi le sentiment qu’elle pourrait manquer une chance en retournant au travail. Je pense que c’est très pertinent pour beaucoup de parents qui travaillent aujourd’hui. »

911 Lone Star, c’est le lundi sur la FOX.

Source : TVLine / Crédit ©Fox