Doctor Who saison 12 : Chris Chibnall tease le spécial fêtes et la saison 13

Dans deux semaines, le 1er janvier, la série Doctor Who reviendra pour son épisode annuel spécial fêtes. Le showrunner Chris Chibnall s’est confié à EW sur cet épisode devenu une tradition depuis 15 ans.

« Le Docteur est en prison et purge une peine à perpétuité chez les Judoon », dit Chibnall. « Pendant ce temps, de retour sur terre, ses amis – Graham (Bradley Walsh), Yaz (Mandip Gill) et Ryan (Tosin Cole) – lui manquent. Ils sont là depuis dix mois, il n’y a aucun signe d’elle, ils ont l’impression d’avoir été abandonnés par le Docteur. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivée et ils repèrent un Dalek sur terre et enquêtent. Et des complications s’ensuivent ! »

Chris Noth, qui est apparu dans la saison 11, sera de retour. Il reprend son rôle de businessman à la Trump, Jack Robertson. « C’est évidemment un personnage très contemporain et il apporte juste beaucoup d’histoires », dit Chibnall à propos du personnage de Noth.

Il ajoute : « Chris comprend vraiment le ton de la série et je pense qu’il peut faire quelque chose dans Doctor Who qu’il ne fait nulle part ailleurs. Il saisit simplement chaque scène à deux mains et la presse et c’est ce que nous aimons. »

Cet épisode sera festif mais il devrait être doux-amer parce qu’il marquera aussi le départ de deux personnages, Graham et Ryan. « Je pense que c’est une montagne russe de beaucoup de sentiments différents », dit Chibnall. « Parce que c’est un spécial festif, vous voulez qu’il y ait plein de choses. Donc, il y a beaucoup d’action, il y a de l’humour, il y a des moments de personnage. Je pense que vous serez émotionnellement épuisé à la fin, et j’espère que vous aurez l’impression que vous avez passé un bon moment et que vous avez vu quelques Daleks. »

Pour finir, Chibnall fait le point sur la saison 13 qui a commencé son tournage le mois dernier : « Nous filmons au moment même où nous parlons », déclare Chibnall à EW.

Il tease : « Nous avons beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux monstres, d’anciens qui reviennent. Nous avons commencé depuis seulement quelques semaines. C’est très différent, mais nous devons évidemment travailler d’une manière très différente, sous les protocoles COVID. Donc, ce n’est pas sans défis, mais chaque saison de Doctor Who a eu ses défis. En ce moment, tout le monde sourit. »

Et si le showrunner dit qu’il « a une idée » de quand la saison sera diffusée, il ne peut rien dire pour l’instant.

Le spécial de Doctor Who sera diffusé le jour de l’an sur la BBC.

Source : EW / Crédit ©BBC