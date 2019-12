Bill & Ted face The Music : Keanu Reeves et Alex Winter en images

Découvrez les premières images de Keanu Reeves et Alex Winter dans le film Bill & Ted face The Music.

Trente ans après le premier film, Keanu Reeves et Alex Winter sont de retour pour un troisième volet dans Bill & Ted face The Music. Dans cette suite, Bill (Winter) et Ted (Reeves) sont désormais pères de famille mais ne sont toujours pas des rock stars et ce n’est pas faute d’essayer. Un messager du futur vient les avertir qu’une chanson peut modifier leur destinée à jamais.

Les premières images du film ont été dévoilé par EW et sont à voir ci-dessous.

“Lorsqu’ils étaient adolescents, on leur a dit qu’ils allaient sauver la réalité, et ils y ont travaillé tout le temps”, explique le scénariste Chris Matheson à EW. “Maintenant, un émissaire du futur vient et leur dit : “Vous devez le faire maintenant. Nous avons littéralement 80 minutes ou toute la réalité prendra fin.””

Pour accomplir leur mission, ils auront l’aide de leurs filles. Samara Weaving (Ready or Not) joue Thea la fille de Bill et Brigette Lundy-Paine (Atypical) est Billie la fille de Ted. “Les filles aiment la musique de leurs pères et elles veulent les aider,” confie Matheson.

Autres nouveaux dans le film, Anthony Carrigan (Gotham, Barry), Beck Bennett (Saturday Night Live) et Kid Cudi qui joue son propre rôle. Notez que William Sadler reprend son rôle de Grim Reaper alias la Mort.

Réalisé par Dean Parisot, le film sort aux Etats-Unis le 21 août 2020 et prochainement en France

Source : EW / Crédit ©Orion Pictures