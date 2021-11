Legends of Tomorrow saison 7 : Révélations sur Gwyn et Bishop (spoilers)

Le Dr Gwyn Davies se révèle un peu plus dans le dernier épisode en date de Legends of Tomorrow. Spoilers.

Cette semaine, le nouveau de la bande, le Dr Gwyn Davies (Matt Ryan), s’est confié à Zari 1.0 (Tala Ashe) à propos d’une tragédie de son passé qu’il essaie de réparer, c’est pour cela qu’il veut inventer le voyage dans le temps. Quelques années après le début de la Première Guerre mondiale, Gwyn et un autre soldat ont été chargés de remettre une lettre à une unité, mais en cours de route, l’autre homme a été tué.

Et au moment où Gwyn arriva à destination, l’unité n’était plus là. Gwyn pensait que Dieu l’avait épargné pour qu’il puisse remonter le temps et les sauver tous. Mais comme il continue d’échouer, Gwyn croit maintenant que Dieu le punit pour sa lacheté et pour ses péchés.

Parmi ces hommes qui ont péri se trouvait le meilleur ami de Gwyn, qui « illuminait une pièce avec un sourire » et lui écrivait « la poésie la plus délicieuse », décrit Gwyn. Zari en déduit que Gwyn était amoureux de cet homme et il confirme. Cette scène est très touchante et renforce la complicité que Matt Ryan et Tala Ashe ont à l’écran. Peu importe les personnages qu’il incarne, ils ont une belle alchimie.

En « racontant une histoire sur quelqu’un qui a des difficultés avec ce qu’il ressent pour quelqu’un d’autre à cause des constructions sociales qui lui sont imposées depuis l’époque d’où il vient », puis en exposant ce personnage au voyage dans le temps, « il y a un monde de découverte là-dedans », a déclaré Matt Ryan, qui joue Gwyn, à TVLine. « Dépeindre une personne qui traverse cet énorme développement, cette découverte et cette ouverture en elle-même, c’est une histoire qui doit être racontée. »

Il ajoute : « La dichotomie intéressante entre lui étant croyant et son amour pour un homme, il y a un énorme conflit que beaucoup de gens traversent aujourd’hui », poursuit Ryan, « et raconter cette histoire dans le cadre de 1925 et d’un homme qui est lié par les cordes de la société est une façon vraiment intéressante d’explorer cela. J’avais l’impression que c’était une histoire très importante à raconter, et si nous pouvons l’exploiter en profondeur, alors c’est une très bonne chose. »

Matt Ryan compare aussi Gwyn à Constantine qui était bisexuel : « C’est génial de continuer ce thème d’une certaine manière », dit Ryan. « La chose amusante était que John couchait avec n’importe qui ou n’importe quoi. Je pense que dans l’une des séries d’animation que j’ai faites, il y a une réplique quand il se retourne et dit : « Oh, mon ex est là », et c’est King Shark. J’aime ça chez lui, parce qu’il transcende tout type de sexualité qui existe aujourd’hui. Et [l’histoire de Gwyn] est un peu plus spécifique et affinée et enracinée dans certains des problèmes que les gens traversent aujourd’hui. »

Bishop et Evil Gideon

Ailleurs dans l’épisode, alors que les Légendes sont coincées en 1986 à Tchernobyl ((juste avant la catastrophe), la série a révélé exactement ce qui s’est passé quand les Légendes ont été bloquées en 1925 et sans surprise, tout cela est la faute de Bishop…enfin presque. C’est lui qui a créé le second Waverider qui a explosé celui des Légendes et il est evidemment responsable des robots de Hoover. Mais la vérité, c’est que cette version de Bishop n’est pas mauvaise, il pensait vraiment que les Légendes étaient des ennemis à abattre et qui l’avait enlevé pour lui faire du mal. Quand il réalise que les Légendes sont les gentils, c’est trop tard.

Le véritable méchant a été révélé et il ne s’agit pas réellement Bishop. C’est en réalité une Gideon diabolique que Bishop a programmé et qui n’a pas la sensibilité de la Gideon qu’on connait. C’est une Gideon pragmatique, qui pousse Bishop à attaquer les Légendes parce qu’elles continuent de perturber le flux temporel. Sans les Légendes (et sans le programme de Rip Hunter), Gideon est une Intelligence Artificielle qui n’a pas d’humanité et n’a qu’une mission : protéger le flux temporelle à tout prix.

La semaine prochaine, lorsque les Légendes s’écrasent dans le Seattle des années 40, ils se retrouvent en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale avec un invité surprise. Ayant besoin de pièces de rechange pour réparer la machine à remonter le temps, Sara, Ava, Astra, Spooner et Gideon se retrouvent à travailler dans différentes sections d’une usine d’avions aux côtés des « Rosies ». Avec Astra frustrée par les inégalités dans la main-d’œuvre, elle prend les choses en main. Pendant ce temps, Behrad propose d’aider à enseigner à Nate la culture et l’étiquette persanes.

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – 7×07