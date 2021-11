How I Met Your Father : Enfin une date de diffusion en janvier 2022

Hulu dévoile enfin une date de diffusion pour la série How I Met Your Father avec Hilary Duff.

Hulu a enfin annoncé une date pour la sortie de la série dérivée de How I Met Your Mother. En effet, How I Met Your Father devait être diffusée à partir du mardi 18 janvier avec ses deux premiers épisodes. Les huit épisodes restants seront ensuite dévoilés chaque semaine.

La grande annonce a été faite par le casting de la série – qui se compose de Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma – via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qui emprunte quelques catchphrases de Barney Stinson pour dévoiler la date…Wait for it…

Comme indiqué précédemment, How I Met Your Father se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit «nous catapulte en 2021, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) et Sid (Sharma) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées », selon le synopsis officiel.

Kim Cattrall (Sex and the City) succédera à Bob Saget en tant que narratrice et sera la version plus âgée de Sophie, tandis que Daniel Augustin (David Makes Man), Josh Peck (Drake & Josh) et Ashley Reyes (American Gods) seront aussi au casting.

How I Met Your Father est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui a réalisé le pilote.

Pour le moment, il n’y a pas de date française ni de diffuseur, mais Hulu étant détenu par Disney, on imagine que Disney+Star proposera la série en dehors des Etats-Unis.

Crédit ©Hulu