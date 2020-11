The Eternals : Le film Marvel a bien eu des reshoots l’été dernier

Selon Lauren Ridloff, des reshoots pour le film Marvel The Eternals ont bien eu lieu durant l’été.

Alors que les fans du MCU auraient dû découvrir la nouvelle équipe de super-héros cosmiques de Marvel cet automne, ils vont finalement devoir patienter encore un an puisque le film ne sera pas en salles avant novembre 2021.

Si c’est décevant pour les fans de devoir attendre encore des mois, cela laisse le temps à la production de peaufiner le produit final. Ils ont notamment pu compléter des reshoots l’été dernier, une chose qui est de plus en plus commun sur des films d’une telle envergure.

En discutant avec HeyUGuys, l’actrice Lauren Ridloff a confirmé que des reshoots ont eu lieu l’été dernier, lorsqu’elle a reçu sa nomination aux 2020 BAFTA Breakthroughs. Elle révèle : « Je venais de terminer ma deuxième journée de tournage pour un film Marvel », a déclaré Ridloff à propos du moment où elle a appris la nomination.

« Nous faisions des reshoots en fait, nous venions juste de terminer le deuxième jour des reshoots et je me suis dit ‘C’est une très bonne semaine, c’était super d’être de retour sur le plateau et de travailler, et c’est super d’avoir cette nouvelle.’ »

Dans la même interview, Ridloff a fait l’éloge sa co-star Angelina Jolie pour son leadership sur le plateau : « Eh bien, Angie, je dois dire qu’elle est à la fois douce et forte. J’étais tellement reconnaissante de l’avoir là avec nous parce que j’ai l’impression qu’elle est vraiment très consciente de ce que pouvaient être nos besoins », a ajouté l’actrice. « Elle pense toujours aux acteurs. Elle posait des questions que beaucoup d’entre nous se demandaient et c’est elle qui s’est avancée et a posé ces questions. »

The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 3 novembre 2021.

Source : HeyUGuys / Crédit ©Marvel