Grey’s Anatomy saison 17 : Kevin McKidd tease la suite de la réunion surprise (spoilers)

Kevin McKidd, qui a réalisé l’épisode 3 de la saison 17 de Grey’s Anatomy, tease la réunion surprise. Spoilers.

La semaine dernière, Grey’s Anatomy a surpris les fans de la série avec l’apparition de Derek. A la fin d’une longue journée épuisante à traiter des patients COVID, Meredith s’effondre sur le parking de l’hôpital puis s’échappe dans un rêve. Elle se retrouve sur une plage et voit son défunt mari, Derek.

Cette semaine, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir ce qui ne va pas avec Meredith mais aussi son interaction avec Derek. Et selon Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) qui a réalisé l’épisode, Ellen Pompeo et Patrick Dempsey n’ont pas perdu leur alchimie.

« C’est un grand épisode. Meg Marinis l’a écrit, et j’adore travailler sur les scripts de Meg. Elle est une si grande scénariste », a déclaré McKidd. « C’est un excellent suivi de l’endroit où nous nous sommes arrêtés lors du season premiere. C’est juste une récompense vraiment cool de l’endroit où nous avons laissé ce brillant premier épisode, réalisé par Debbie [Allen]. »

La showrunner, Krista Vernoff, a promis que Derek apparaîtra trois fois au début de la saison, et bien que McKidd ne puisse pas confirmer exactement quand ces moments seront, il a dit que le couple interagirait plus à l’avenir.

« Les scènes [entre Meredith et Derek] sont vraiment amusantes. C’est très nostalgique de les filmer. C’était comme avant. C’est comme une chose familière, très familière, et c’était magnifique d’être là et de tourner ces scènes sur la plage. Cette grande alchimie entre Meredith et Derek est, comme vous pouvez le voir, très vivante. »

Et si ces moments sur la plage avec Derek permettent de s’échapper de la réalité, les collègues et proches de Meredith s’inquiètent pour elle alors qu’elle se bat pour sa vie. Il semble ainsi qu’elle est bien contaminée par le virus.

« Cela affecte vraiment tout le monde émotionnellement », a déclaré McKidd à propos de l’état de Meredith. « Elle est l’épine dorsale et la fondation, le centre émotionnel et le centre spirituel de l’hôpital. Donc, quand cela n’est plus présent, c’est très déconcertant pour les gens. L’énergie de tout le monde est de la guérir. Mais c’est aussi excitant, dans le sens où nous arrivons à raconter des histoires différentes et que nous ressentons ce danger. »

« COVID n’a pas de favoris », a déclaré McKidd. « Nous aimons tous Meredith Grey, et les fans adorent Meredith Grey. COVID n’a pas la même sensibilité. Cela va abattre tous ceux qui en sont affectés. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais ça va certainement être une histoire choquante et effrayante mais très excitante. »

La saison 17 de Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC et la saison 16 se termine ce mercredi sur TF1.

