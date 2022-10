The Boys saison 4 : Une photo de tournage confirme le retour d’un personnage (Spoilers)

Une photo prise sur le tournage de la saison 4 The Boys confirme le retour d’un personnage. Spoilers.

La saison 3 a vu la mort dévastatrice d’un personnage dans The Boys, mais la saison 4 va le ramener à la vie…enfin presque. Alors qu’il a été tué par le Protecteur, Black Noir fera son retour dans The Boys la saison prochaine.

Evidemment, il y aura un personnage différent dans le costume de Black Noir que celui qui a été sauvagement tué par le Protecteur, mais une nouvelle photo prise sur le tournage de la saison 4 confirme que le héros fera son retour.

Dans la photo ci-dessous, vous pouvez voir Black Noir debout avec les autres héros des Sept. Il a déjà été révélé que le héros reviendrait au bercail, mais cette photo prouve qu’il a un rôle à jouer avec les autres héros dans la nouvelle saison. Reste à savoir qui a été engagé par Vought pour reprendre le costume de Black Noir.

Looks like Black Noir is back from the dead on the set of The Boys season 4 pic.twitter.com/9IrwzGmbWN — Comicodigy (@comicodigy) October 12, 2022

Black Noir porte un costume qui couvre tout son corps et son visage et il ne parle jamais non plus, cela permet à d’autres personnages d’endosser facilement le rôle du héros. C’est le concept que The Boys suivra avec Black Noir dans la saison 4.

Après la saison 3, le créateur Eric Kripke a révélé que la série ramènerait Black Noir, ainsi que l’acteur qui le joue. Nathan Mitchell revêtira à nouveau le costume de Black Noir mais il jouera un personnage différent. C’est un peu déroutant, mais c’est un moyen efficace de garder Mitchell tout en trouvant de nouvelles façons d’utiliser Black Noir. « Un personnage complètement silencieux et portant un masque noir peut être recasté », a déclaré Kripke à Entertainment Weekly plus tôt cette année.

« Ce n’est certainement pas la dernière fois que nous avons vu Black Noir en tant que héros. C’est juste que le gars qui était à l’intérieur [du costume Noir] dans la saison 3, n’est plus là », a expliqué Kripke. « Mais nous avons Nathan qui joue un personnage vraiment intéressant et hilarant qui portera le costume la saison prochaine. »

Il semble qu’il y aura quelques différences avec Black Noir dans la saison 4 de The Boys, mais son costume restera le même.

Crédit ©Amazon Prime Video