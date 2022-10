Grey’s Anatomy saison 19 : Jesse Williams revient devant et derrière la caméra

Jesse Williams reprendra son rôle de Jackson Avery dans un épisode de la saison 19 de Grey’s Anatomy qu’il réalisera aussi. Spoilers.

Meredith Grey retrouvera un de ses anciens collègues dans la saison 19 de Grey’s Anatomy. En effet, Jesse Williams revient dans la série médicale non seulement en tant qu’acteur mais aussi réalisateur.

L’ancien médecin du Grey Sloan Memorial Hospital reprendra son rôle de Dr Jackson Avery dans un épisode intitulé « When I Get to the Border », qui sera diffusé le 3 novembre prochain sur ABC. Williams est également à la réalisation de l’épisode dans lequel Meredith (Ellen Pompeo) retrouvera Jackson lors d’un voyage à Boston.

Debbie Allen reprendra également son rôle de mère de Jackson, Catherine Fox.

Jesse Williams, qui joue actuellement dans la production de Broadway Take Me Out, a quitté Grey’s Anatomy en tant qu’acteur régulier la saison dernière après 12 saisons, bien qu’il soit revenu pour une apparition dans le final de la saison 18. Il a été révélé que son personnage déménagerait à Boston pour reprendre la fondation familiale.

Williams a précédemment réalisé trois épisodes de Grey’s Anatomy : « Fight For Your Mind » de la saison 14, « What I Did For Love » de la saison 15 et « Save the Last Dance for Me » de la saison 16. L’acteur a également réalisé un épisode de la comédie dramatique juridique Rebel, créée par la showrunner et productrice exécutive de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff.

Alors que le public de TF1 attend encore de voir la fin de la saison 18, Grey’s Anatomy, c’est tous les jeudis sur ABC.

Source : EW / Crédit ©ABC