The Witcher saison 2 : Nouvelle affiche avec Henry Cavill

Découvrez une nouvelle affiche pour la saison 2 de The Witcher avec Henry Cavill.

La nouvelle saison de The Witcher n’arrive pas avant le mois de décembre mas la promo est bien active. Sur les réseaux sociaux, Henry Cavill a dévoilé une nouvelle affiche de son personnage qui est « destiné à protéger » comme on peut le lire. Ce slogan fait sens puisque cette saison, Geralt embrassera un rôle plus paternel et protecteur, notamment vis-à-vis de Ciri.

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.

Dans la saison 2, convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Composée de 8 épisodes, la saison 2 de The Witcher arrivera sur Netflix dans deux mois, le 17 décembre 2021.

Crédit ©Netflix