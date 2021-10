The Flash saison 8 : Nouveau costume et bottes dorées pour Grant Gustin (photos)

La série The Flash dévoile le nouveau super costume de Grant Gustin qui est le plus ressemblant des comics à ce jour. Premières photos d’Armageddon.

Le Barry Allen de Grant Gustin va recevoir une mise à niveau majeure de son costume pour la saison 8 de The Flash. Lors du DC FanDome qui s’est déroulé samedi, la série de super-héros CW a révélé que le Scarlett Speedster recevra enfin les emblématiques bottes dorées cette année. Son nouveau costume comporte également un nouveau blason central et des ailes nouvellement conçues.

Durant le FanDome, Gustin a déclaré que les bottes étaient « le dernier élément qui manquait. J’ai adoré toutes les versions de la combinaison de Flash que nous avons eues dans la série, mais la combinaison que nous avons maintenant est la plus proche des nombreuses itérations que vous voyez dans les comics – à l’exception de ces bottes dorées ! J’ai toujours pensé que ces bottes seraient la touche finale. »

En parallèle, s’il n’y a pas encore de trailer, les premières photos de l’événement spécial Armageddon en cinq parties, qui réunira plusieurs héros de l’Arrowverse, ont été dévoilées par EW. Mettant en vedette Black Lightning (Cress Williams), Batwoman (Javicia Leslie), l’Atom (Brandon Routh) et de nombreux autres visages familiers de l’Arrowverse, la saga suit Barry et sa team alors qu’ils se battent pour défendre la Terre contre le méchant Despero (Tony Curran), qui voyage ici pour une mission dangereuse. Vous pouvez jeter un œil à l’ennemi extraterrestre joué par Curran ci-dessous.

Armageddon comportera également des apparitions de Chyler Leigh de Supergirl dans le rôle de Sentinel, de Kat McNamara d’Arrow dans le rôle de Mia Smoak, de Neal McDonough de Legends of Tomorrow dans le rôle de Damien Darhk, de Tom Cavanagh de The Flash dans le rôle de Reverse Flash et d’Osric Chau dans le rôle de Ryan Choi vi dans « Crisis on Infinite Earths ».

The Flash revient le mardi 16 novembre sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW