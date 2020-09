Grey’s Anatomy et Station 19 : Teasers, affiches et date de retour avec un méga-crossover

ABC dévoile des teasers ainsi que des affiches pour les séries Grey’s Anatomy et Station 19 et les dates de retour de plusieurs séries.

Les choses semblent revenir plus où moins à la normale pour la télévision américaine. ABC a dévoilé les dates de retour de certaines de ses séries pour le mois de novembre. Tout d’abord, dix jours avant le retour de Grey’s Anatomy, l’autre série médicale de la chaine, The Good Doctor, reviendra pour sa saison 4 le 2 novembre.

Puis Grey’s Anatomy et Station 19 reviendront dès le 12 novembre avec un méga-crossover pour lancer leurs nouvelles saisons. Station 19 donne le coup d’envoi à 20h avec sa saison 4 et sera suivi d’un épisode de deux heures de Grey’s Anatomy.

Jusqu’à présent, nous savons que la saison 17 va s’attaquer à la pandémie de coronavirus, mais une grande partie de ce qui se passera à l’intérieur de l’hôpital reste un mystère. Les affiches des deux séries sont à voir ci-dessous.

Les premiers teasers de Grey’s Anatomy et Station 19 sont aussi à découvrir mais ils ne révèlent rien des nouveaux épisodes.

La semaine suivante verra la première de Big Sky (17 nov), le nouveau thriller de David E. Kelley, ainsi que les retours de For Life (18 nov) et A Million Little Things (19 nov).

Grey’s Anatomy saison 17 – teaser

Station 19 saison 4 – teaser