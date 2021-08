What If…? : Michael Rooker touché par son épisode avec Chadwick Boseman

Michael Rooker se dit touché par son « magnifique » épisode de What If…? avec Chadwick Boseman.

Le second épisode de What If…? est disponible depuis ce matin et c’est un épisode très spécial puisqu’il contient l’une des dernières performances de Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, mais ici, son destin est légèrement différent.

Le principe de l’épisode est simple : et si Yondu Udonta des Gardiens de la Galaxie avait accidentellement enlevé sur Terre T’Challa (Chadwick Boseman) au lieu de Peter Quill (Chris Pratt) ? La réponse est tout aussi simple : T’Challa devient Star-Lord. Mais les effets de cet échange de personnage font changer beaucoup de choses – le fait que T’Challa rejoigne les Ravageurs a des conséquences d’une grande portée dans cette version du MCU.

Dans une interview à EW, Michael Rooker s’est confié sur cet épisode spécial (qui est dédié à Chadwick Boseman), et le qualifie de « tellement merveilleux, c’est génial ».

Et bien que Rooker n’ait pas travaillé avec Boseman en personne lors de l’enregistrement du travail de doublage, il est touché que leur aventure ensemble soit la dernière apparition de Boseman dans le MCU après la mort de l’acteur des complications d’une bataille secrète contre le cancer du côlon en 2020.

« Vous faites votre part, et il fait sa part, et c’est très rapide. Cela nous a pris plusieurs séances mais c’était vraiment génial. Je ne savais pas qu’il s’agissait de sa dernière performance. Bon sang, quel dommage. Quelle perte. C’était terrible. Mais l’œuvre, l’héritage de l’œuvre est là pour que tout le monde puisse le voir, » confie l’acteur.

Il est aussi content du résultat : « Oh mon Dieu , leur relation est magnifique », explique Rooker à propos de la façon dont Yondu et T’Challa se lient dans cette nouvelle chronologie. « C’est une pièce absolument merveilleuse. Celle-ci, en particulier, est magnifique. Je pense que les gens vont non seulement l’apprécier, mais aussi qu’elle aura un sens à beaucoup de niveaux différents. »

Rooker sera le premier à admettre qu’il n’avait aucune idée de ce pour quoi il s’engageait lorsqu’il a reçu pour la première fois l’appel pour rejoindre What if…? Mais une fois qu’il a eu une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la série animée Marvel/Disney+, il était à fond. « Et faire revenir Yondu était une très belle chose. »

En ce qui concerne l’épisode en lui-même, il confie : « Quand je l’ai lu pour la première fois, je me suis dit : « Oh, c’est bien. C’est vraiment cool. Quel super point de vue. » C’est le parfait « Et si… ? ». C’était juste très spécial, sachant ce que je sais maintenant. C’était très réconfortant d’y être impliqué. Je me sens tellement béni de pouvoir donner vie à ce personnage. »

Un personnage qui selon Rooker, n’a pas vraiment changé par rapport aux films : « Honnêtement, mon rôle, Yondu, n’a pas vraiment changé par rapport à la version de James Gunn à l’écran. Je traite toujours Star-Lord comme mon fils. Donc j’ai eu la facilité car j’ai déjà joué le rôle. Donc, avoir un Star-Lord différent, cela ne faisait aucune différence pour moi. »

Il est aussi très positif par rapport à l’écriture : « C’était magnifiquement écrit, et il devient assez héroïque. Les Ravageurs et Yondu sont meilleurs grâce à lui. C’est du bon boulot. Et l’animation est magnifique. Je veux dire, les enfants peuvent voir toutes ces choses vraiment géniales. [Rires] Quand j’étais gamin, l’animation ressemblait à des bonhommes en bâtons. ».

Pour finir, Rooker espère que What If…? ouvrira une porte pour son retour dans le MCU après les événements des Gardiens de la Galaxie 2. Quand on lui demande s’il pense avoir un futur en tant que Yondu après ça, il répond : « Eh bien, j’espère bien que oui. Ce serait un super « et si ». [Rires] Je sauterais tout de suite sur l’occasion. C’est une merveilleuse petite niche à ouvrir et voir ce qui s’est passé, ce qui pourrait arriver. Et si on parlait plus de l’histoire de Yondu et des Ravageurs ? Je pense que les fans en seraient fous [de joie]. Je pense que ce serait formidable pour les fans de faire l’expérience de cela parce que vous leur avez donné une belle histoire et une fenêtre et maintenant cela peut être en quelque sorte ce que vous voulez qu’il soit. On croise les doigts. Nous voulons plus ! »

Sachant que les épisodes de What If…? auront des répercussions sur le MCU dans son ensemble, un retour de Yondu n’est pas impossible.

What If… ?, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+