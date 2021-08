Marvel : Chris Pine sur le point de rejoindre le MCU ?

Chris Pine serait en pourparlers avec Kevin Feige et Marvel Studios pour rejoindre le MCU.

Chris Pine va-t-il passer de DC à Marvel ? Une nouvelle rumeur annonce que l’interprète de Steve Trevor de Wonder Woman serait en discussions avec les studios Marvel pour rejoindre le MCU.

Selon Giant Freakin Robot leurs sources de confiance leur disent que Pine a eu des entretiens avec le président de Marvel, Kevin Feige, au sujet de rejoindre éventuellement le MCU. C’est tout ce que le site peut révéler pour le moment, on ne sait pas si Feige a un projet spécifique en tête pour Pine ou s’il discute simplement avec l’acteur pour voir s’il est intéressé à travailler avec eux à un moment.

GFR souligne que ce n’est pas parce que Feige et Pine ont parlé qu’il va définitivement signer pour quoi que ce soit. D’une part, l’acteur est incroyablement occupé, avec une série de projets déjà en cours, comme le film Donjons & Dragons de Paramount et le prochain biopic de Walter Cronkite, Newsflash. Sa carrière en tant que Steve Trevor est probablement terminée dans l’univers DC, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est libre de faire équipe avec Marvel. Il est aussi toujours possible qu’il fasse un nouveau Star Trek.

Marvel ouvre fréquemment des discussions avec des acteurs, mais elles n’aboutissent pas toujours. Feige a admis, par exemple, qu’il essayait de faire entrer Keanu Reeves dans le MCU depuis des années, mais les deux parties n’ont pas encore réussi à le faire fonctionner. On n’est donc jamais sûr de rien, seul le temps nous le dira.

