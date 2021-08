Doctor Strange 2 : Cumberbatch promet un film « complètement fou »

Benedict Cumberbatch est ravi de travailler avec Sam Raimi dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness et promet un film complètement fou !

Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness est l’une des sorties les plus attendues de la phase 4 du MCU, notamment depuis l’arrivée du Multiverse.

Une sortie qui vient donner suite à Wandavision et l’avènement Scarlet Witch, qui pourrait bien offrir une nouvelle vision du personnage interprétée par Elizabeth Olsen. Si l’on sait qu’une partie de l’intrigue sera centrée sur les pouvoirs phénomènaux de cette dernière et sa quête dans le multiverse, puisque cette dernière a entendu les voix de ses enfants surement dans un autre univers, on ne sait pas trop vers quoi se dirige l’intrigue du film au-delà des états de Wanda Maximoff.

Si l’on ne sait pas grand-chose et Benedict Cumberbatch a fait une déclaration récemment à l’occasion d’une interview sur la reprise du projet par le légendaire Sam Raimi. L’acteur extatique, ne tarit pas d’éloge pour e réalisateur de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness

« Ce que je peux dire c’est que Sam Raimi est un maitre du genre, sa présence, son amitié, sa mise en scène, tout est vraiment extraordinaire et brillant, et le casting de retour est génial. Mais c’est tout ce que je peux dire, sinon je vais avoir des soucis. En tout cas tout est complètement fou, comme le prouve le titre du film : in the Multiverse of Madness. Ça va vraiment loin » a déclaré ce dernier.

Une promesse qu’on l’espère à la hauteur des dires de Cumberbatch. Selon les rumeurs, le film devrait accueillir Tom Holland ainsi que les version ultérieures de SpiderMan au cinéma, avec Tobey McGuire et Andrew Garfield. Une rumeur plausible, puisque depuis l’officialisation du multivers dans Loki et l’existence de Kang, les itérations ultérieures de l’homme Araignée peuvent surement voyager d’un monde à l’autre.

Dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film. Danny Elfman, le compositeur fétiche du réalisateur sera aux commande de la bande originale de Doctor Strange 2.

A la réalisation de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, Sam Raimi a pris le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Pour le savoir il faudra attendre la sortie de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Le film est prévu en salles le 25 mars 2022.

Crédit photos : ©Marvel / Source : Movieweb