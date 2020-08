Stranger Things saison 4 : L’attente « en vaudra la peine » selon Joe Keery

Joe Keery, alias Steve, promet que l’attente de la saison 4 de Stranger Things en vaut la peine.

Les fans de Stranger Things commencent à s’impatienter. Le tournage de la saison 4 a été interrompu à cause de la pandémie de COVID-19, ce qui pousse Netflix a retarder le retour de la série. Cependant, certains membres du casting voient le côté positif de ce retard.

S’exprimant dans une nouvelle interview à The Hollywood Reporter, Joe Keery a déclaré que le retard du tournage donnerait simplement aux créateurs plus de temps pour réaliser leur vision et rendre la nouvelle saison encore meilleure qu’elle ne l’était déjà.

« Cela leur donne définitivement plus de temps pour écrire, et je pense que c’est toujours bien. Je suppose qu’il y a le problème des enfants qui grandissent, mais à part cela, je pense simplement que nous voulons que la série sorte le plus tôt possible pour les gens. C’est la vérité. Mais quelque chose sur lequel les frères [Duffer] ont toujours été extrêmement, extrêmement exigeants, c’est simplement le contrôle de la qualité de la série. Donc, si cela leur donne juste plus de temps pour réaliser leur vision, alors oui, je pense que cela pourrait être une bonne chose. »

Il partage ici le même avis que sa co-star Natalia Dryer. Il y a peu de temps, elle disait que le délai était un mal pour un bien et que les scénaristes ont eu plus de temps pour peaufiner leur copie.

On a alors demandé à Joe Keery s’il avait des « déclarations hyperboliques » à faire concernant la saison à venir, ce à quoi il a répondu : « C’est fou ! C’est fou ! Hmm, que dire … Ça vaudra la peine d’attendre, j’espère. »

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand le tournage de Stranger Things reprendra. En attendant, les trois premiers saisons sont toujours disponibles sur Netfix.

Source : THR / Crédit ©Netflix