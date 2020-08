Scream 5 : Melissa Barrera dans un rôle clé

La star montante Melissa Barrera rejoint le casting de Scream 5 dans un rôle clé.

Le film Scream 5 commence à remplir son casting de nouveaux acteurs. Après les annonces des retours de Courteney Cox et David Arquette, on apprend l’arrivée de Melissa Barrera, qui sera bientôt à voir dans le film In The Heights, adaptation de la comédie musicale de Lin Manuel Miranda.

Selon Deadline, Barrera aura un rôle clé dans Scream 5. Il n’y a pas encore de mot sur son personnage mais les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets pour le moment. On ne sait toujours pas avec certitude si Neve Campbell sera de retour, mais elle n’est pas contre la perspective.

Le film sera une histoire originale co-écrite par James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Ready or Not). Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett du groupe de réalisateurs Radio Silence (Ready or Not) sont à la réalisation et le troisième membre du trio Radio Silence, Chad Villella, sera producteur exécutif aux côtés de Kevin Williamson, qui a écrit le Scream original.

Melissa Barrera est un des nouveaux talents qui a émergés ces dernières années à Hollywood. Elle est connue pour son rôle de Lyn dans la série Vida (disponible sur StarzPlay), qui a récemment terminé sa dernière saison. Elle devrait également apparaître dans Carmen, le film devant arriver plus tard cette année.

La photographie principale commencera plus tard cette année à Wilmington, NC, lorsque les protocoles de sécurité seront en place à cause de la pandémie de coronavirus.

Scream 4, le dernier film en date de la franchise d’horreur, est sorti en 2011. Pour le moment, ce nouveau film n’a pas de date de sortie.

