Riverdale saison 6 : Des têtes tombent et le plan de Percival s’éclaircit (spoilers et promo)

Des têtes tombent encore dans Riverdale alors que Percival continue de torturer les habitants dévoile son plan . Spoilers et trailer.

Il reste encore deux épisodes dans cette saison interminable de Riverdale et alors que Percival ne cache plus son vrai visage, il continue de tuer les résidents de Riverdale. Si sa tentative de se débarrasser des premiers nés a échoué, trois autres personnages semble bien morts, ou du moins, c’est ce que la série nous dit à la fin de l’épisode de cette semaine.

Alors que la guerre se profile à l’horizon, tout le monde se rassemble chez Archie pour élaborer un plan. Ils passent en revue ce qu’ils savent de Percival : son ancêtre, Augustus Pickens, était horrible, et il n’y a aucune trace de quelqu’un nommé Percival. Ensuite, il y a le fait que ses pouvoirs se renforcent à mesure qu’ils se rapprochent de la comète. Il est également obsédé par les trains fantômes. A part ça, ils ne savent pas grand-chose.

Pour faire court, Jughead et Tabitha ouvrent un portal vers Rivervale pour comprendre ce qui se passe. Ils découvrent que l’un des deux Jughead de l’autre côté (oui, il y a deux Jughead à Rivervale : un misérable dans le bunker et un autre qui vit sa meilleure vie à surface) a créé un comic avec des personnages qui ont les mêmes pouvoirs qu’eux à Riverdale. Ce Jughead, celui à la surface, leur montre un aperçu de sa prochaine bande dessinée, dans laquelle tous les adolescents meurent aux mains de Percy. Pourquoi écrirait-il une chose pareille ? Parce qu’il a conclu un pacte avec le diable…enfin M. Cypher. Il n’a le droit d’écrire que des histoires qui assombrissent le monde et apparemment, ces histoires influent sur Riverdale.

Le plan de Percival

Pendant ce temps là, à Riverdale, Percival est assis face à Alice pour une interview exclusive en direct à la télé. Il a demandé qu’ils discutent avant de diffuser les exécutions de Kevin, Reggie et M. Mantle en direct. Alice, soumise à un lavage de cerveau, accepte.

Durant l’interview, nous en apprenons plus sur Percival : Il est arrivé en 1580 sur The Ruby Pearl, avec le reste des fondateurs de la ville. Lorsqu’il a choisi d’étudier la sorcellerie, il a été découvert et condamné à mort. Il a ensuite été laissé seul dans les bois pour mourir de faim lorsque le diable lui a rendu visite. Alors, Percival a conclu un marché : son âme en échange de sa liberté et d’immortalité.

Le diable exauça son vœu. Ainsi, lorsqu’il est revenu à Rivervale plus de 400 ans plus tard, il a été choqué de découvrir qu’une explosion l’avait fait atterrir à Riverdale. Soudain, il était dans un nouvel univers, mais ça n’a rien changé à son plan. Alors que les énergies de Rivervale s’infiltraient dans Riverdale, donnant à certains des pouvoirs des résidents, Percival a commencé à travailler pour s’assurer qu’il gagnerait le combat pour l’âme de Riverdale. Comme Jason (de retour du Doux au-delà) le dit à Cheryl, Augustus recrute de l’autre côté des fantômes pour combattre les vivants. C’est pourquoi Percival veut ramener lesdits fantômes avec son train. Il a besoin d’une armée.

Alice interroge Percival sur son but ultime, et il répond en lui disant : « l’état souverain de Percival ». Il veut le contrôle total et complet de la ville, des vivants aux morts. On apprend aussi que Percival n’en a rien à faire de Pop’s, ce qui l’intéresse, c’est le terrain en dessous, là où il a été laissé pour mort qui se trouve être la bouche de l’enfer.

Trois têtes tombent…littéralement

A la fin, de retour au bunker à Rivervale, Tabitha et Jughead croissent Ethel qui est en colère contre le Jughead du bunker. Il semble que l’appel téléphonique depuis bunker de Rivervale que Jug a fait à Betty pour l’avertir de la bombe soit la source de tout. Cet avertissement est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de rupture nette entre les deux univers et la cause de tout ce chaos.

De retour à Riverdale, avant que Jughead et Tabitha ne puissent dire au gang tout ce qu’ils ont appris, ils doivent aider à sauver Reggie, Kevin et M. Mantle. Jug utilise ses nouveaux pouvoirs pour créer un portail et les mettre en sécurité. Mais Percival n’a pas dit son dernier mot et l’exécution est encore à l’ordre du jour …

Plus tard, le groupe reçoit un texto avec une photo leur faisant savoir qu’Alice, oncle Frank et Tom Keller ont été exécutés (à la guillotine) en leur absence. En un rien de temps, Percival a essentiellement éliminé les derniers parents de Riverdale. Mais est-ce permanent ? On attend de voir.

La semaine prochaine, c’est la guerre entre le bien et le mal. Comme le montre la promo, le chaos a envahi la ville.

Riverdale, c’est le lundi sur Netflix.

Riverdale saison 6 – Promo 6×21 – The Stand