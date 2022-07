Black Adam : Dwayne Johnson porte des inscriptions en hiéroglyphes sur son costume

Découvrez les détails du costume de Black Adam grâce à une statuette dérivée du film

En attendant le Comic Con de San Diego et les révélations sur le prochain film DC Black Adam, avec Dwayne Johnson, McFarlane a dévoilé des photos des produits dérivés du film, avec notamment des images d’une figurine massive du super-héros mythique dans son costume.

Un costume inspiré visiblement par les racines égyptiennes de Black Adam, avec des influences style bandages de momie assez discrètes, mais surtout des hiéroglyphes inscrits sur le tissu. On ne sait pas si ces inscriptions ont un sens ou non, mais il se pourrait bien que ce soit le cas.

Un clin d’œil aux origines du personnage, qui dans les comics à sa sortie en 1945 venait de l’Égypte antique, avant de changer ses origines pour celle d’une nation nord-africaine (ou maghrébine c’est comme on veut) imaginaire du nom de Kahndaq.

Des détails qui étaient passés inaperçus dans la bande annonce du film de DC, mais que l’on voit bien dans cette statuette de 30 cm disponible en pré-commande. On ne sait pas pour le moment si le film fera référence clairement à l’égyptologie comme a pu le faire la série Moon Knight avec son super-héros.

Pour ceux qui n’y connaissent pas grands choses à Black Adam, le film est un spin-off visiblement un peu plus sérieux et dark de Shazam ! Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam (Dwayne Johnson) est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

Johnson donne la réplique à Aldis Hodge (City on a Hill, One Night In Miami) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (À Tous Les Garçons Pour Toujours et à Jamais) dans celui d’Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Le Crime De L’orient Express, La Momie) dans celui d’Ishmael, Quintessa Swindell (Trinkets) dans celui de Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) dans celui d’Amon, et Pierce Brosnan (les sagas Mamma Mia ! et James Bond) dans celui du Dr. Fate.

Collet-Serra signe la mise en scène sur un scénario d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani, et une histoire originale d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani.

Black Adam sort le 19 octobre 2022.

Source : McFarlane / Crédit photo : DC