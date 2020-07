Netflix : Le streamer révèle ses films et séries les plus populaires de tous les temps

Netflix révèle les films et séries originales les plus populaires de la plateforme. Tyler Rake est en première place.

Netflix est connu pour garder ses audiences secrètes, mais ces dernières années, la plateforme partage de plus en plus de données sur ses séries et films les plus populaires et les méthodes par lesquelles elle parvient à ces chiffres.

Netflix considérait tout compte qui regardait 70% d’un épisode comme une vue dans son processus de notation interne, et récemment, ils ont mis à jour cette métrique pour inclure chaque fois qu’un téléspectateur « choisit de regarder » un titre donné, à condition que ce soit « assez long pour indiquer que le choix était intentionnel » – quoi que cela signifie.

Plus récemment, en février 2020, ils ont commencé à proposer leur propre Top 10 des séries et films les plus populaires, mais on ne sait pas quels chiffres ils utilisent pour arriver à ces conclusions.

Tyler Rake (Extraction en VO) avec Chris Hemsworth est le film le plus streamé avec 99 millions de foyers répertoriés. Il est suivit de Bird Box avec Sandra Bullock et Spenser Confidential avec Mark Wahlberg.

1. Tyler Rake – 99 Millions

2. Bird Box – 89 Millions

3. Spenser Confidential – 85 Millions

4. 6 Underground – 83 Millions

5. Murder Mystery – 83 Millions

6. The Irishman – 64 Millions

7. Triple Frontier – 63 Millions

8. The Wrong Missy – 59 Millions

9. La Platforme – 56 Millions

10. The Perfect Date – 55 Millions

A noter que The Old Guard avec Charlize Theron, sorti il y a une semaine, est apparemment en route pour atteindre les 72 millions de vues dans ses 4 premières semaines. Il s’agit du film le plus populaire de la plateforme en ce moment.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.

The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 18, 2020