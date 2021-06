Titans saison 3 : Premier teaser et premières images de Scarecrow et Barbara Gordon

Découvrez un premier teaser ainsi qu’un premier aperçu de Scarecrow et Barbara Gordon en images pour la saison 3 de Titans.

La saison 3 de Titans commence à se dévoiler avec un premier teaser qui laisse entendre que la série se dirige vers une adaptation de l’histoire Batman : A Death in the Family, tirée des comics. Il s’agit d’une importante histoire centrée sur Jason Todd.

La bande-annonce de 55 secondes commence avec Jason Todd, le Robin capricieux qui a abandonné la super-équipe titulaire de la saison 2, faisant irruption dans un parc d’attractions abandonné. Là, il trouve un cadavre souriant d’une oreille à l’autre, ce qui est la marque de fabrique du Joker, puis nous entendons le célèbre gloussement du Prince Clown du crime. Après une succession de plans différents, le teaser revient sur la scène du parc d’attractions et nous voyons une silhouette sombre battre violemment quelqu’un avec un pied de biche. Est-ce Todd ?

Sorti en 1988, A Death in the Family, arc en quatre numéros a vu DC permettre aux lecteurs de voter pour savoir si le Joker tuerait Jason après l’avoir kidnappé et torturé. À la fin, le Joker a battu Jason à mort avec un pied de biche. La série Titans suivra-t-elle réellement l’adaptation de ce scénario ou les producteurs essaient-ils simplement jouer avec les nerfs des fans ? Cela reste à voir.

On notera tout de même que Jason n’est pas resté mort très longtemps dans les comics puisqu’il a finalement été ressuscité et est devenu le justicier impitoyable Red Hood. Il a déjà été confirmé que Jason prendra le nom Red Hood et cherchera à se venger de ses anciens coéquipiers dans la saison 3.

Dans la saison 3, Titans quitte San Francisco pour revenir à Gotham City, ce qui conduit à l’introduction de visages familiers de la ville natale de Batman comme le Dr Jonathan Crane, alias Scarecrow (Vincent Kartheiser); Barbara Gordon (Savannah Welch), ancienne Batgirl devenue commissaire de la GCPD ; et Tim Drake (Jay Lycurgo).

Deux images avec Crane et Gordon ont été dévoilées et sont à voir ci-dessous.

Les trois premiers épisodes de Titans saison 3 arrivent le jeudi 12 août sur HBO Max, puis les épisodes suivants seront disponible chaque semaine jusqu’au 21 octobre. En France, c’est Netflix qui diffuse la série mais aucune date pour la nouvelle saison n’est annoncée pour le moment.

Titans saison 3 – Teaser