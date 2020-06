Saison 2020 / 2021 : ABC opère des changements dans sa grille de rentrée

ABC annonce sa grille de rentrée pour la saison 2020 / 2021 qui dévoile des changements. Le bloc des comédies du mardi disparaît.

ABC est la dernière des grandes chaines américaines a dévoiler sa grille de rentrée et ont découvre quelques changements même si la majorité reste assez familière.

Les jeudis appartiennent toujours à Grey’s Anatomy, sa spin-off Station 19 et A Million Little Things. Cet automne verra également le retour des séries dramatiques comme The Good Doctor, Stumptown et The Rookie, ainsi que des comédies American Housewife, The Connors et The Goldbergs, cette fois sans sa spin-off, Schooled, qui a été annulée.

Le changement qu’on remarque sur cette grille, c’est l’absence du bloc comédies du mardi. Black-ish et sa spin-off Mixed-ish ont bien été renouvelées mais il faudra apparemment attendre un peu pour voir les nouvelles saisons des séries de Kenya Barris.

Les nouveautés Big Sky, série dramatique de David E. Kelley et Call Your Mother, comédie avec Kyra Sedgwick seront, quant à elles, à l’antenne dès la rentrée.

Pour rappel, les séries Bless this Mess, Single Parents, The Baker and the Beauty et Emergence ont été annulées par la chaîne.

Lundi

20h – Dancing with the Stars

22h – The Good Doctor

Mardi

20h – The Bachelorette

22h – BIG SKY

Mercredi

20h – The Goldbergs

20h30 – American Housewife

21h – The Conners (nouveau créneau)

21h30 – CALL YOUR MOTHER

22h – Stumptown

Jeudi

20h – Station 19

21h – Grey’s Anatomy

22h – A Million Little Things

Dimanche

22h – The Rookie