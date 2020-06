Legends of Tomorrow saison 6 : Shayan Sobhian promu et le co-showrunner tease les aliens

L’interprète de Behrad est promu au rang de régulier dans la saison 6 de Legends of Tomorrow et le co-showrunner tease l’arrivée des aliens. Spoilers.

La saison 5 de Legends of Tomorrow a introduit Behrad, le frère de Zari et le personnage s’est vraiment bien intégré dans la série. Comme la fin de la saison 5 le laissait entendre, Behrad sera bien présent dans la saison 6 et aujourd’hui, on apprend qu’il sera là à plein temps pour la saison 6. En effet, son interprète Shayan Sobhian devient régulier ce qui n’est pas étonnant.

Le co-showrunner Phil Klemmer a récemment confié à EW qu’il était très fier de ce qu’ils avaient accompli avec le personnage. « Faire entrer Behrad dans la série et faire comme si les Légendes le connaissaient quand le public ne le connaissait pas. C’était une petite cible que nous devions frapper. »

Behrad a été introduit pour la première fois dans le final de la saison 4, après que les Légendes aient réécrit le futur en sauvant la mise à Heyworld. Dans cette nouvelle chronologie, Behrad n’est jamais mort en 2046 et a rejoint les Légendes au début de la saison 3 au lieu de sa sœur, qui est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux.

Zari 2.0 – dont l’introduction fait également partie des choses dont Klemmer est fier – a fini par embarquer sur le Waverider dans la saison 5 et a aidé l’équipe à ressusciter son frère après que les Fates l’ait tué. À la fin de la saison, le frère et la sœur partagent la responsabilité du Totem de l’Air, ce qui explique également la promotion de Sobhian.

La saison 6 devrait ainsi explorer encore plus la dynamique entre le frère et la sœur qui font maintenant partie intégrante des Légendes. Ils n’ont jamais vraiment existé en tant que tel dans le Waverider, il sera donc intéressant de les voir évoluer dans ce contexte.

Klemmer confie : « Nous ne leur avons pas donné la chance d’exister en tant que frère et sœur adultes égaux, et c’est vraiment fascinant pour moi – comme la façon dont les gens apportent leurs bagages de leur enfance. Je veux juste les amener dans cet espace neutre et voir comment ils gèrent le partage d’un totem. »

Les aliens débarquent

En plus de la relation frère-sœur, Klemmer a teasé le grand mystère de la saison 6 à venir : les aliens. A la fin de la saison 5, Sara s’est faite enlever par une entité mystérieuse. La série a ainsi mis en place les prémisses de la prochaine saison qui devrait être cosmique. Ce ne sera pas la première fois que les Légendes feront face à des extraterrestres puisqu’ils étaient présents durant le crossover Invasion! et ont vaincu les Dominators auprès des autres héros de l’Arrowverse.

Cependant, cette fois-ci ce devrait être différent parce que ce ne sera pas uniquement les Dominators, ce seront des aliens différents: « Nous aimerions qu’il y en ait tout un assortiment hétéroclite, » confie Klemmer.

« J’aime bien l’élément mystère, donc ça aide. S’il s’agissait de Dominators, cela deviendrait un peu répétitif. Nous voulons donc faire la même chose que nous avons faite pour les créatures magiques mais pour les extraterrestres. Mais encore une fois, nous ne cherchons pas à les humaniser et à prouver qu’ils sont tous mal compris. »

Ils compte vraiment varier les choses : « Nous voulons que la variété des extraterrestres fournisse la variété des genres que nous pouvons habiter parce que c’est à ce moment-là que je crois que la série est à son meilleur – quand vous vous dites « Oh je comprends, c’est un épisode à la John Wu, » ou « Oh, ceci est un épisode Marie Antoinette. » Espérons que nous pourrons continuer à le faire. »

Il ajoute : « Je veux qu’il ait également cet élément de fonctionnalité de créature de film de série B. Je pense que l’épisode zombie était tellement amusant et c’est la grande chose à propos des zombies: tout le monde sait ce qu’un zombie veut – il veut manger votre cerveau. C’est ce qui est génial à propos d’un blob. Tout ce qu’il veut, c’est faire blob. »

Legends of Tomorrow revient en 2021 sur la CW. Les premières saisons sont disponibles sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©CW