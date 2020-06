Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : La vie et la mort de l’Agent Sousa (spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 4 de la saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. qui révèle comment l’équipe à changer l’histoire du S.H.I.E.L.D., sans la changer. Spoilers.

La saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. continue de briller avec un très bon épisode façon film noir. L’épisode entier (à part les dernières minutes) est en noir et blanc. C’est un effet secondaire de Coulson LMD qui est en train de se rebooter après sa « mort » dans l’épisode précédent et ça permet aussi d’avoir un épisode qui se détache des autres dans une parodie de film noir des années 50.

La semaine dernière, la mort imminente de l’agent Sousa était teasée dans la promo mais l’épisode a tout expliqué. Dans les livres de l’histoire du S.H.I.E.L.D., les recrus apprennent comment l’agent Sousa est devenu le premier agent à mourir dans l’exercice de ses fonctions. Mais nos agents du S.H.I.E.L.D. ont réécrit l’histoire dans cet épisode, sans vraiment la changer. En effet, ils ont feint la mort de Sousa gardant ainsi intacte l’histoire mais ils l’ont sauvé en le prenant avec eux dans le Zephyr.

Sousa est vivant et il part avec la Team direction les années 70 ! Il n’a donc pas fini ses jours avec l’Agent Carter (elle est trop occupée avec Steve Rogers) mais au moins, il est en vie et il part à l’aventure, à la découverte d’autres époques que la sienne. La promo de la semaine prochaine dévoile qu’ils se retrouveront dans les années 70.

Dans le reste de l’épisode, on découvre que HYDRA a bien infiltré le S.H.I.E.L.D. et que Wilfred Malick a pris du galon depuis la dernière fois qu’on l’a vu en 1931. Les Chronicoms, se révèlent à Malick et lui proposent de s’associer pour éviter que S.H.I.E.L.D. ne détruise HYDRA.

Un autre point intéressant de l’épisode est l’état de May qui est devenue une sorte de détecteur d’émotions. Personnellement, elle ne ressent plus rien mais quand elle touche les autres, elle absorbe leurs émotions et sait exactement ce qu’ils ressentent. C’est un nouveau pouvoir qui pourra bien leur servir mais l est triste de voir qu’elle n’est plus tout à fait humaine.

L’épisode a aussi marqué le retour de ce pauvre Enoch qui était resté coincé dans les années 30. L’épisode se passant en 1955, il est seul depuis 24 ans et se sent complètement abandonné. L’équipe ne le traite vraiment pas très bien, ils se servent de lui puis le laisser encore livré à lui-même. Enoch mérite mieux que ça. C’est peut-être un robot, mais il n’est pas comme les autres, il a des sentiments. On a de la peine pour lui.

Heureusement, la promo montre qu’Enoch sera là la semaine prochaine et qu’il va leur sauver la mise…encore une fois.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×05