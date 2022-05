This Is Us saison 6 : Avant dernier épisode crève-cœur et trailer émotionnel du dernier épisode (SPOILERS)

Retour sur un avant-dernier épisode crève-cœur et découvrez le trailer plein d’émotions du dernier épisode de This Is Us. SPOILERS.

La fin est plus que proche. La semaine prochaine, NBC diffusera l’ultime épisode de This Is Us. Après un pénultième épisode crève-cœur qui a enfin dévoilé ce qui s’est passé durant cette soirée tant redoutée du futur, il sera temps de dire au revoir une bonne fois pour toute à la famille Pearsons et leurs proches.

Dans l’avant-dernier épisode, la famille s’est réunie dans la maison de Kevin pour faire leur adieux à Rebecca qui n’en avant plus pour longtemps. Il y a eu beaucoup de larmes alors que les proches des Big 3 – passés et présents – se sont relayés au chevet de Rebecca pour lui dire à quel point elle comptait pour eux.

Randall et Kevin sont entrés en dernier alors que Kate, qui était dans un avion en provenance de Londres, a tout fait pour les rejoindre le plus rapidement possible. Elle est arrivée le matin juste à temps pour que le trio dise son dernier « je t’aime » à Rebecca alors qu’elle rendait son dernier souffle, avant de retrouver Jack dans l’au-delà.

Parallèlement aux dernières heures de Rebecca, une version plus jeune d’elle s’est retrouvée dans un train, un joli rappel à l’épisode « Caboose » plus tôt cette saison et les flashbacks sur ses trajets en train avec son père il y a des décennies. Elle a été guidée à travers les voitures par William (Ron Cephas Jones) et a passé du temps avec le barman du train, qui n’était autre que le Dr K qui faisait littéralement de la limonade avec des citrons.

Dans le reste de l’épisode, une nouvelle famille a été dévoilée. Pour faire court, il est révélé que cette famille a eu un accident de voiture la même nuit où Jack est mort. Le fils Marcus était dans une condition critique et à ce moment là, Jack, qui était traité par le même médecin allait bien. Marcus s’en est sorti et Jack est mort. Pendant un moment, il semblait que la version adulte de Marcus était peut-être le futur petit ami de Deja. Mais il s’est avéré qu’elle était toujours avec Malik et qu’il était bien le père de son bébé.

Marcus a grandit et il est devenu un chercheur renommé. Il a été honoré pour sa contribution à la recherche d’un remède contre la maladie d’Alzheimer. Une belle histoire, d’autant que la famille de Marcus a vécu avec la devise du Dr K (sur la limonade et le citron) , transmise par Jack à leur père (joué par Dulé Hill) le soir de l’accident.

La semaine prochaine, préparez les mouchoirs, le dernier épisode risque de faire pleurer encore plus que d’habitude, rien que le trailer fait monter les larmes. Cependant, le créateur Dan Fogelman a expliqué que la série a intentionnellement résolu tous les mystères majeurs à l’avance « afin que les gens puissent s’asseoir avec la famille durant l’épisode final de la manière la plus simple », a déclaré Fogelman à Deadline.

« Bien que cela vous fasse pleurer, cela vous rendra triste, la fin du final m’émeut d’une manière différente. Je pense que les acteurs et l’équipe ont capturé quelque chose sur la condition humaine et la condition d’être une personne dans la famille dont je suis vraiment fier. »

Le dernier épisode de This Is Us sera diffusé mardi 24 mai et sera disponible dès le lendemain sur MyCanal en France.

This Is Us saison 6 – Trailer series finale