The Umbrella Academy saison 2 : Date de diffusion révélée

Netflix révèle la date de diffusion de la saison 2 de The Umbrella Academy.

Les frères et sœurs de la Umbrella Academy reviennent bientôt sur Netflix. La plateforme vient de révéler une date de diffusion pour la seconde série de la série de super-héros pas comme les autres. La série reviendra le 31 juillet sur le streamer. La nouvelle a été annoncée via une vidéo avec les acteurs qui dansent, chacun chez eux, sur le titre I Think We’re Alone Now.

Basée sur les comics de Gerard Way, The Umbrella Academy se déroule après les événements bizarres de 1989, lorsque 43 nourrissons sont nés inexplicablement le même jour de femmes aléatoires et sans lien entre elles, qui n’ont montré aucun signe de grossesse la veille de l’accouchement. Sept ont été adoptés par un milliardaire qui a créé la Umbrella Academy afin de préparer ses «enfants» à sauver le monde.

Au début de la saison 1, les six survivants se réunissent après le décès de leur père et doivent travailler ensemble afin de résoudre le mystère qui entoure sa mort. Ils doivent également éviter la menace d’une apocalypse mondiale.

Pour la saison 2, la série accueille 3 nouveaux acteurs : Yusuf Gatewood (The Originals) dans le rôle de Raymond, un leader né intelligent, les pieds sur terre et confiant; Marin Ireland (Homeland) sera Sissy, une maman texane intrépide et sans facéties; et Ritu Arya (Humans) dans le rôle de Lila, un « caméléon » imprévisible et espiègle.

Ces trois rejoignent Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) et Justin H. Min (Ben).

The Umbrella Academy revient le 31 juillet sur Netflix.

