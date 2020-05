Ryan Gosling repart dans l’espace avec Phil Lord et Chris Millier

Ryan Gosling sera l’acteur principal d’un film d’astronaute, adapté du nouveau livre de l’auteur de Seul Sur Mars, réalisé par Phil Lord et Chris Millier.

Après le film First Man, Ryan Gosling se prépare à nouveau à jouer les astronautes. Il sera la tête d’affiche de l’adaptation du prochain livre d’Andy Weir (Seul Sur Mars). Le film sera réalisé et produit par le duo Phil Lord / Chris Millier qui ont récemment gagné un Oscar pour Spider-Man New Generation, film d’animation qu’ils ont produit pour Sony.

Le roman, qui est pour le moment intitulé Project Hail Mary et dont la sortie est prévue au printemps 2021, est décrit comme « le récit solitaire d’un astronaute sur un vaisseau spatial chargé de sauver la planète ». Les droits du roman ont été acquis par MGM dans un accord énorme à sept chiffres, Gosling a mis la main sur le manuscrit et a fait pression sur les dirigeants des studios pour embaucher Lord et Miller avant même que le livre ne soit terminé.

Amy Pascal (Venom) est attachée pour produire le projet aux côtés de Gosling, Weir, Lord & Miller, Ken Kao et Aditya Sood. Ce dernier a précédemment produit l’adaptation en 2015 du roman de Weir, Seul Sur Mars, réalisé par Ridley Scott (Alien: Covenant) et mettant en vedette Matt Damon, qui a été nominé pour sept Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur.

Source : Varierty / Crédit ©DR