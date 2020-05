Batwoman saison 1 : Gros cliffhanger révélateur dans le final (Spoilers)

La saison 1 de Batwoman se termine sur un final prématuré mais sur gros cliffhanger qui ravira les fans de l’univers de Batman. Spoilers.

La saison 1 de Batwoman vient de se terminer sur la CW avec l’épisode 20 qui, initialement, n’aurait pas dû être le final (il manque 2 épisodes). Comme The Flash et Supergirl, la dernière série de l’Arrowverse n’a pas pu finir sa production avant que le monde se mette sur pause à cause de COVID-19. Cependant, c’est une saison 1 qui se termine sur un épisode solide et un gros cliffhanger qui révèle le visage d’une personnage qu’on n’attendait plus. Avant de dévoiler de qui il s’agit, retour sur le l’épisode.

Batwoman contre les Crows

Dans l’épisode précédent, les détenus d’Arkham se sont fait la malle et parmi eux, un méchant nommé Titan. Titan est un ex joueur de football qui est devenu immunisé à la douleur et cherche à prendre sa revanche sur ce qui l’ont brisé. Pour arrêter cette brute munit de deux machettes, Batwoman suggère au commandant Kane et ses Crows de faire équipe. Alors que Batwoman tentait de calmer Titans, les Crows lui tirent dessus et le tuent.

Mais après cela, alors que les lumières se rallumaient dans le stade de football, Batwoman s’est rendu compte que les Crows l’avaient entourée, puis ils ont tenté de la cribler de balles mais elle réussi à s’enfuir et à se mettre en sécurité. Son costume est impénétrable par de simples balles mais il y a une chose qui peut pénétrer le costume : de la kryptonite.

A la recherche de kryptonite

Ayant appris que seule la kryptonite peut traverser le batsuit, Luke a trouvé celle que son père Lucius Fox avait en réserve. Son but était ainsi de la détruire pour que personne ne mette la main dessus, surtout pas Alice qui est à sa recherche depuis qu’elle sait que c’est la seule solution pour tuer sa sœur (enfin une balle dans la tête serait efficace, on dit ça…on dit rien).

En parlant d’Alice, Mouse lui dit qu’il est temps de quitter la ville mais elle refuse. Elle empoisonne Mouse et le laisse mourir. Après ça, elle donne à Tommy (alias Hush) un nouveau visage. Enfin un visage très familier puisque c’est celui de Bruce Wayne (joué par Warren Christie) ! Vous lisez bien, Bruce Wayne, le millionnaire préféré de Gotham City qui a disparu depuis des années. C’est un moyen très malin de se faire passer pour lui pour avoir accès à la Tour et prendre la kryptonite.

Avant la révélation sur Bruce, Luke pensait avoir détruit toute la kryptonite à disposition mais il en reste. Kate révèle à Luke et Mary qu’elle est aussi en possession de kryptonite. Il s’agit du morceau qu’elle a gardé au cas où elle n’aurait pas le choix que de l’utiliser contre Supergirl. Kara elle-même sait que Kate a de la kryptonite, elle lui a demandé de la garder parce qu’elle lui fait confiance. Sans l’accord de Kara, Kate ne détruira pas ce morceau.

Avec ce dernier morceau de kryptonite caché dans la Wayne Tower, Batwoman reste en danger plus que jamais puisque le faux Bruce Wayne va faire son apparition pour mettre la main dessus et Jacob Kane, qui ne sait toujours que Kate est Batwoman, est après quelque chose qui pourrait la tuer. Il faut aussi noter que personne à Gotham ne semblent réaliser qu’il y a plein de kryptonite à National City…Est-ce que la série l’ignorera complètement ? Il serait sympa que Kate passe un coup de fil à son amie Kara pour la prévenir.

Le vrai Bruce fera-t-il son apparition ?

La saison se termine sur la révélation de Bruce Wayne. Il sera intéressant de voir si Tommy, qui se cache derrière Bruce, arrivera à vraiment se faire passer pour lui. Tommy voue une haine sans nom contre Bruce et il sait qu’il est Batman. Il sait aussi que Kate est Batwoman ce qui l’a met encore plus en danger. On espère que le vrai Bruce Wayne réapparaitra à Gotham et fera équipe avec sa cousine pour faire tomber son usurpateur.

Cette première saison de Batwoman fut une belle surprise. La série a fini par trouver son rythme et a offert de beaux moments. Le dernier épisode fonctionne bien comme un final et on est content de voir enfin Bruce Wayne entrer en jeu même si pour l’instant, ce n’est pas vraiment lui. Sa présence dans l’arrowverse ouvre aussi la possibilité de le voir dans Superman & Lois, ce qui serait très intéressant. Batwoman marche très bien sans Bruce, tout comme Supergirl marche très bien sans Clark, mais il est toujours agréable de le voir de temps en temps. On attend de voir comment le personnage s’intégrera dans la saison 2.

Crédit ©CW