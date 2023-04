Deadpool 3 : Ryan Reynolds tease le rôle de Matthew Macfadyen de Succession

Ryan Reynolds tease le rôle de l’acteur de Succession Matthew Macfadyen dans Deadpool 3.

Alors que la production de Deadpool 3 devrait bientôt commencer, Ryan Reynolds a récemment parlé de Matthew Macfadyen qui a rejoint la distribution du film. En effet, l’acteur de la série Succession a été confirmé pour faire partie de Deadpool 3 le mois dernier, mais pour le moment, on ne sait pas qui il incarnera dans le MCU. Cependant de nouveaux commentaires de Reynolds tease que son rôle sera important.

« Je pense que Matthew Macfayden est probablement l’un des acteurs les plus intéressants qui travaillent aujourd’hui », a expliqué Reynolds dans une récente interview avec eTalkCTV. « Et le fait qu’il sera sur notre plateau ‘Deadpool’ tous les jours est un peu angoissant pour moi. Je serai ébloui. »

« Je le soutiens toujours parce qu’il était l’un des meilleurs acteurs. Je veux dire, sans blague. » Reynolds a déclaré ailleurs dans l’interview. « Je l’adore dans Succession. Je peux embrasser un gars qui chevauche la lignée du méchant et du héros. Et du martyr. Et bien d’autres choses. »

Alors Macfayden jouera-t-il un personnage qui vacille entre le bien et le mal ? On attend de voir.

Deadpool 3 mettra également en vedette Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa Carlysle, Leslie Uggams dans celui de Blind Al, Karan Soni en tant Dopinder, Stefan Kapičić dans le rôle de Piotr Rasputin / Colossus et Emma Corrin dans un rôle actuellement inconnu.

Pour le moment, l’histoire du film, qui fait désormais partie du MCU, reste inconnue. Ce qu’on sait, c’est que son scénario a subit plusieurs changements. A l’origine, Paul Wernick et Rhett Reese qui ont écrit les deux premiers films, avaient été remplacés par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour le troisième volet avant de retrouver leurs postes. Ils seront accompagnés cette fois-ci d’un nouveau partenaire pour peaufiner le scénario du film en la personne de Zeb Wells (She-Hulk).

Shawn Levy est à la réalisation de Deadpool 3 qui sera dans les salles le 8 novembre 2024.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/20th Century Studios