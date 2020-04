San Diego Comic Con 2020 : La convention annulée pour la première fois en 50 ans

Pour la première fois en 50 ans, le Comic Con de San Diego n’aura pas lieu cette année à cause du coronavirus.

Tradition estivale annuelle, la plus grande convention de fans au monde n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs du Comic Con de San Diego ont décidé d’annuler l’édition 2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

C’est la première fois en 50 ans que la convention n’aura pas lieu. L’événement reviendra l’an prochain, entre les 22 et 25 juillet 2021. Les gens qui ont déjà acheté leur ticket on la possibilité de se faire rembourser ou de transférer leur badge pour l’année prochaine.

Toutes les personnes qui ont déjà leur badge seront contactées par e-mail dans le courant de la semaine avec les instructions pour faire leur choix.

« Des temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires et bien que nous soyons attristés de prendre cette mesure, nous savons que c’est la bonne décision », a déclaré le porte-parole du SDCC, David Glanzer. « Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous retrouver et partager dans la communauté que nous aimons et apprécions tous. »

L’organisation a également annulé la convention WonderCon qui aurait dû se tenir en mars dernier. A l’origine elle devait être repoussée mais elle n’aura pas lieu cette année. La prochaine édition se tiendra du 26 au 28 mars 2021.

Le San Diego Comic-Con détient le record mondial du Guinness Book pour être le plus grand festival annuel de la culture pop au monde. L’événement de l’année dernière a attiré environ 135 000 participants de plus de 80 pays, ainsi que plus de 2 500 professionnels des médias de plus de 30 pays.

Source : TVLine / Crédit ©ComicCon