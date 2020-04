Murder saison 6 : Le plus gros twist de la série annoncé pour l’épisode 13 (Spoilers et promo)

Hannah Keatng, la sœur de Sam, est-elle à l’origine de la vendetta contre Annalise dans How to Get Away With Murder ? Spoilers et promo épisode 13.

Alors qu’on pensait que les mystères les plus énormes de How to Get Away With Murder étaient sur le point d’être résolus, les scénaristes en balance un autre à quelques épisodes de la fin.

La grande question en cette fin de saison est de savoir si Annalise va s’en sortir parce qu’elle est accusée d’une série de meurtres qu’elle n’a pas commis. Elle a réussi à échapper à une sentence de peine de mort, mais elle n’est pas sortie d’affaire pour autant. Cependant, les scénaristes de la série ont décidé de ressortir Hannah Keating (Marcia Gay Harden) de nulle part.

Dans l’épisode diffusé cette semaine sur la chaîne ABC, plusieurs surprises ont eu lieu. L’une d’entre elle est le fait que Frank a retrouvé Xavier Castillo, le frère de Laurel. S’il l’a torturé, il ne l’a pas tué, c’est Nate qui s’en est chargé pour se venger de la mort de son père. Il lui a brisé le coup.

Mais à la fin de l’épisode 12, Vivian, la mère de Gabriel et première femme de Sam, est venue voir Annalise pour lui révéler un secret de famille. Dans un effort pour protéger Gabriel d’être révélé comme le « témoin anonyme » qui a vu l’agent du FBI tuer Asher, Vivian a proposé de dire à Annalise que se cachait derrière cette vendetta contre elle. Ce ne sont pas les Castillo, ni le FBI, ni même le gouverneur qui ont lancé cette attaque contre Annalise. Il s’avère que c’était Hannah Keating , la sœur de Sam.

Cela ne surprend pas Annalise parce que Hannah a passé la majorité de la saison 1 à prouver qu’Annalise avait tué Sam. Ce qui a choqué Annalise, c’est quand Vivian lui demande : « vous ne savez pas ce qui s’est passé entre elle et Sam ? »

La vérité va éclater

Apparemment, il s’est passé quelque chose entre le frère et la sœur, quelque chose qui semble scandaleux mais pour le moment, on ne sait pas de quoi il s’agit. On se demande ainsi si cette prochaine révélation sur Hannah et Sam est le gros twist dont le créateur de la série parlait quand la série est revenue.

Quel est ce secret sombre entre eux ? Est-ce quelque chose d’incestueux ? Annalise a déjà accusé Hannah d’une telle chose mais est-ce que la série ira jusque là ? Hannah est personnage dont tout le monde se méfie. Vivian n’a même jamais dit à son fils qu’il avait une tante du côté de son père, il vient seulement d’apprendre son existence.

Si jusqu’à maintenant, on présumait que Vivian avait quitté Sam parce qu’il l’avait trompée avec Annalise, il semble que Hannah ait aussi un rôle à jouer dans sa séparation avec Sam à l’époque et surtout, son désir de s’éloigner le plus possible des Keating.

Alors Hannah Keating est-elle vraiment responsable de tout ce qui arrive à Annalise ? Le reste de la saison le dira. La promo du prochain épisode promet le plus gros twist depuis le début de la série. Le titre de l’épisode est «What if Sam Wasn’t le bad guy this whole time » (Et si Sam n’était pas le méchant depuis tout ce temps ?) ».

How to Get Away With Murder, revient dans deux semaines, le 30 avril, sur ABC.

How to Get Away With Murder saison 6 – Promo 6×13