The White Lotus saison 3 : Une histoire d’inceste « Pas seulement pour le choc »

Le producteur de The White Lotus et Charlotte Le Bon se confient sur l’histoire incestueuse entre les frères Ratliff.

Le moment que certains téléspectateurs de The White Lotus appréhendaient est arrivé : les frères Ratliff, Saxon et Lochlan, respectivement incarnés par Patrick Schwarzenegger et Sam Nivola, se sont embrassés dans l’épisode 5 de la saison 3.

En effet, dans le dernier épisode en date de la série HBO, les frères Ratliff ont partagé un baiser qui était sous entendu dès le début de la saison 3. Les réactions à ce moment incestueux ont envahi les réseaux sociaux et le tournage de la scène a également été gênant pour les personnes impliquées.

Dans une nouvelle interview, la co-star de Schwarzenegger, Charlotte Le Bon, qui joue Chloé, a expliqué comment elle avait filmé la scène.

« Eh bien, évidemment, ils ne sont pas frères de sang, donc cela a rendu les choses plus faciles », a déclaré Le Bon à Vulture. « Je pense que pour Patrick, c’était vraiment difficile. Pour Sam, il disait : « C’est pas grand chose, faisons-le bien une fois et ce sera fini. » Vous savez, si vous ne le faites pas bien la première fois, vous devez le faire encore et encore. »

Elle a poursuivi : « Mais la réaction de Patrick dans l’épisode est sa véritable réaction. Nous pensions tous qu’il allait vomir. Et Sam a dit : « C’est bon, c’est juste un baiser, calme-toi ! » »

Chloé est la personne qui pousse le baiser entre les frères : « Je pense que Chloé s’ennuie profondément, » explique Charlotte Le Bon. « Il y a un vide en elle. Elle remplit ce vide avec de la fête, du sexe et du chaos. Ce baiser entre les deux frères n’est pour elle qu’un pur divertissement, ce qui est évidemment vraiment diabolique quand on y pense. »

David Bernad, le producteur exécutif de White Lotus, a déclaré que l’histoire d’inceste n’était pas seulement pour choqué, déclarant au NY Post : « Non, en ce qui concerne cela, c’est tout vient du créateur Mike White. Mike est brillant, et je pense que ces grands tournants de l’histoire ne sont pas seulement destinés au choc. Il y a une raison spécifique en termes de narration et l’idée thématique plus large que Mike essaie de faire passer. »

Il faut souligner que les frères étaient sous influence de drogue et d’alcool, mais cela n’excuse pas non plus le moment. On attend de voir comment ils réagissent une fois retombés de leur trip et surtout quel est le message de Mike White.

The White Lotus, c’est chaque lundi sur Max.

Source : NY Post / Crédit ©HBO