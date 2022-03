Madame Web : Sydney Sweeney rejoint Dakota Johnson dans le film Marvel de Sony

Sydney Sweeney rejoint Dakota Johnson dans le film Madame Web, spin-off de Spider-Man, considéré comme étant le “Doctor Strange“ de Sony.

Cette semaine, il a été dévoilé que Sydney Sweeney de la série Euphoria avait rejoint le film Madame Web, La jeune actrice rejoint ainsi Dakota Johnson qui a récemment été annoncée dans le rôle titre. Pour le moment, on ne sait pas qui Sweeney jouera dans le film.

Dans les comics, Madame Web est représentée comme une femme âgée atteinte de myasthénie grave et était donc connectée à un système de survie qui ressemblait à une toile d’araignée. En raison de son âge et de son état de santé, Madame Web n’a jamais combattu activement les méchants.

Pour cette raison, il était possible que le projet se transforme en autre chose. Les sources de Deadline disent qu’en raison de ses pouvoirs sensoriels psychiques, elle est essentiellement la version Sony de Doctor Strange.

Sydney Sweeney est un talent de plus en plus sollicité. On a pu la voir récemment dans la saison 2 d’Euphoria mais également dans une autre série de HBO, White Lotus. Avant ça, elle a eu des rôles dans The Handmaid’s Tale ou encore Sharp Objects. Côté film, elle a eu des rôles dans The Voyeurs pour Amazon et Nocturne de Blumhouse. Elle tourne actuellement National Anthem de Tony Tost, aux côtés de Simon Rex et Halsey.

Pour fini, notez que Sweeney sera parmi les invités d’honneur du festival Canneséries que se tiendra le mois prochain sur la croisette.

Source : Deadline / Crédit ©DR/SIPA