Doctor Strange 2 : Nouvelles images dans les coulisses et une rumeur se confirme

Découvrez de nouvelles images dans les coulisses de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et une image confirme une rumeur. Spoilers.

A moins de deux mois de sa sortie, Doctor Strange in the Multiverse of Madness continue de se dévoiler. Plusieurs images ont été mises en ligne montrant à la fois des images du film mais aussi des photos dans les coulisses.

Dans les images, vous pouvez voir le réalisateur Sam Raimi guider la cape de lévitation, Benedict Cumberbatch pointant vers quelque chose au-delà de l’écran bleu, America Chavez ( Xochitl Gomez) avec deux personnages inconnus, et enfin Wong (Benedict Wong) l’air toujours aussi sérieux.

Ailleurs, une autre image a été postée et elle pourrait bien confirmer une rumeur qui circule depuis un moment concernant les Illuminati. Cette image révèle que les Illuminati feront partie de la prochaine aventure du Maître des Arts Mystiques. L’image provient du dernier numéro d’Empire (via Cosmic Marvel) qui confirme que les Illuminati arrivent effectivement dans l’univers cinématographique Marvel.

L’image en question reproduit un moment charnière de la dernière bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans laquelle Strange (Benedict Cumberbatch) est amené menotté devant un conseil de personnes cachées dans l’ombre. Bien que l’image elle-même n’ajoute pas grand-chose à ce que nous avons déjà vu sur la bande-annonce, la légende d’Empire pour l’image se lit comme suit : « Strange se tient devant les Illuminati ». Il n’y a donc plus de doute sur leur présence.

The Illuminati is confirmed to appear in ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’ 👀 (via @empiremagazine) pic.twitter.com/XkZMffvXf4 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 15, 2022

Les Illuminati de Marvel Comics sont une équipe composée de certains des héros les plus influents de la planète, qui prennent des décisions qui façonneront l’avenir de l’humanité dans le dos de leurs coéquipiers. Sans que personne ne sache que les Illuminati existent, ces puissants héros pensent qu’ils ont la clarté qui manque aux autres pour prendre des décisions difficiles, ils contrôlent donc l’avenir de l’univers Marvel depuis l’ombre.

Le professeur X est l’un des membres classiques des Illuminati, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a entendu une voix qui semble appartenir à Patrick Stewart dans la bande-annonce, le leader mutant dans la franchise X-Men de Fox. Stewart n’a pas été officiellement annoncé par Marvel Studios mais l’acteur a lâché le morceau.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Source : Empire, Collider / Crédit ©Marvel