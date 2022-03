Daredevil : Deborah Ann Woll reviendrait sans hésitation pour une saison 4

Deborah Ann Woll, alias Karen Page, a espoir pour une saison 4 de Daredevil sur Disney+ et reviendrait sans hésitation.

Après avoir été mises sur la touche pendant quelques années, les séries Marvel avec les Defenders ont enfin la possibilité d’avoir une seconde chance. Daredevil et Kingpin sont récemment entrés dans l’univers cinématographique Marvel avec des apparitions dans Spider-Man: No Way Home et Hawkeye, respectivement.

Les séries ne sont plus disponibles sur Netflix mais depuis cette semaine, plusieurs pays dans le monde (malheureusement pas encore la France) y ont accès via Disney+. Ce ne sont pas de nouvelles saisons mais Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et les autres vivent désormais auprès des autres propriétés de Marvel.

Depuis peu, il se murmure qu’une nouvelle série Daredevil avec Marvel Studios sur Disney+ pourrait voir le jour. Il n’y a pas encore eu de mot officiel sur une nouvelle saison de Daredevil, mais l’actrice Deborah Ann Woll est prête à faire un retour si l’occasion se présente. En parlant à Den of Geek, Woll a été interrogée sur un retour de Karen Page.

« Je serais ravie de rejouer Karen, sans hésitation. Évidemment, je voudrais que ce soit la bonne chose, je ne voudrais pas y aller si cela semblait complètement différent de ce que nous avons fait », a expliqué Woll, répétant le même sentiment que Jon Bernthal (Punisher). « Je reviendrais parce que je veux rejouer avec Matt Murdock. Je veux rejouer avec Frank Castle. Je veux revoir ces personnages. Même si je suis restée en contact avec les humains, les personnages sont aussi des gens fascinants. »

Elle s’est vraiment attachée aux personnages et elle est ouverte pour revenir : « Et c’est une chose bizarre en tant qu’actrice, vous avez une relation avec des personnages de fiction », a poursuivi l’actrice. « C’est votre travail. Votre travail consiste à créer une véritable relation avec quelque chose qui n’existe pas, et cela vous affecte comme si c’était réel. C’est la partie la plus difficile. Donc ma réponse à votre question est, s’ils appellent, je suis toute ouïe. »

A ce jour, Charlie Cox et Vincent D’Onofrio sont les deux seuls acteurs de la franchise Defenders à être apparus dans le MCU. Ils ont clairement créé un pont entre cet univers et celui du MCU, il semble ainsi probable que les autres acteurs de Daredevil (et des autres séries) reprennent éventuellement leurs rôles à l’avenir.

On attend de voir s’il y a une place pour Karen Page dans le MCU.

Source : Den of Geek / Crédit ©Netflix/Marvel