Supernatural : Les fans louent des panneaux publicitaires pour remercier la série

Les fans de Supernatural ont loué des panneaux publicitaires au Canada pour remercier les acteurs et l’équipe de la série.

Alors que la série arrive bientôt à sa fin après 15 saisons à l’antenne, des fans de Supernatural ont décidé de remercier les équipes avec un grand geste. Ils se sont réuni et cotisé pour louer deux panneaux publicitaires à travers le Canada, là où se tourne la série.

Sur le panneau, on peut lire : « Merci au cast et à l’équipe de Supernatural pour 15 merveilleuses saisons », accompagné de « merci » dans différentes langues pour représenter le fandom mondial de Supernatural.

Thank you, #SPNFamily, & donors.

We love you, cast and crew – @jarpad, @JensenAckles, @mishacollins, @Alex8Calvert – and countless others.

cc: @TheJimMichaels

Organized by @slammtam, @AmyinSydney, @SuperWiki, @StaceyGillard, @KerryGillard1, and myself. Art by: @anicat.

💖 pic.twitter.com/Bhhscx7Z9i

— B. 💖 (@allebsupernova) March 17, 2020