Black Widow : Sortie reportée indéfiniment à cause du Coronavirus

C’est officiel, la sortie du film Black Widow est reportée à cause du Coronavirus.

Sans grande surprise, le film Black Widow voit aussi sa sortie reportée à cause du Coronavirus. En effet, le COVID-19 pousse les studios et les salles de cinéma à prendre des mesures pour éviter de répandre le virus. Ils évitent aussi le risque de faire un flop monumental et perdre encore plus d’argent.

Il y a peu de temps, Disney et Marvel avaient encore l’intention de sortir le film à la date prévue fin avril / début mai, mais la situation est de plus en plus compliquée et il est bien plus prudent de reporter le film. Pour le moment, il n’a pas de nouvelle date de sortie

Le film devait sortir en France le 29 avril et le 1er mai aux Etats-Unis et était sensé lancer la phase 4 du MCU. C’est le premier film Marvel qui a été planifié après Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home sortis l’an dernier.

Le confinement et la distance sociale force les studios à revoir leur stratégie. Plus personne ne fréquente les salles qui sont quasiment toutes fermées dans plusieurs pays. En France, les cinémas sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Black Widow était parmi les films les plus anticipés de 2020. Pour la première fois, il mettait enfin en lumière Natasha Romanoff, un personnage qui fait partie du MCU depuis les débuts.

Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Scarlett Johansson incarne à nouveau Natasha/Black Widow, Florence Pugh tient le rôle de Yelena, David Harbour celui d’Alexei/Red Guardian et Rachel Weisz celui de Melina. Ray Winstone et Olivier Richters sont aussi à l’affiche du film

Black Widow est réalisé par Cate Shortland.

Crédit ©Marvel