Buffy contre les Vampires : Sarah Michelle Gellar et la pression du revival

Sarah Michelle Gellar se confie sur la pression éprouvée en travaillant sur le revival de Buffy contre les Vampires.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé qu’un revival de la série culte Buffy contre les Vampires état en préparation avec le retour de la star Sarah Michelle Gellar. Si ce retour est réjouissant pour beaucoup, il est stressant pour Gellar qui prend sa responsabilité très au sérieux.

Gellar a récemment déclaré à PEOPLE que même si la réponse des fans a été « enthousiasmante », elle a également suscité une certaine anxiété de savoir que les attentes sont si élevées.

« J’aurais aimé qu’il y ait un meilleur mot qu’écrasant », a déclaré Gellar au média alors qu’elle assistait à la 12e édition annuelle des Makeup Artists & Hair Stylists Guild Awards le 15 février dernier. « C’est réconfortant et excitant et aussi incroyablement angoissant en même temps. »

Elle a ajouté : « C’est angoissant parce qu’il faut le faire correctement. »

Heureusement, l’actrice a beaucoup de confiance en ce qui concerne l’équipe réunie pour diriger le retour de Buffy sur le petit écran. « Je pense que nous avons en place cette équipe qui est légendaire, de Chloé Zhao aux Zucks [ les sœurs Nora et Lilla Zuckerman], en passant par Gail Berman », a-t-elle expliqué. « Et je pense que les gens vont être assez impressionnés. »

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Sarah Michelle Gellar était en pourparlers pour ressusciter la série surnaturelle bien-aimée avec une suite. Le « pilote sans titre du Buffyverse » est actuellement en développement chez Hulu par 20th Television et Searchlight TV et, selon Variety, racontera « le prochain chapitre du Buffyverse » en se concentrant sur une nouvelle tueuse.

Quelques jours après l‘annonce, Gellar a rompu son silence sur le projet, partageant une longue note sur sa décision de s’impliquer après des années à affirmer qu’elle n’avait aucun intérêt à relancer la série. Elle a expliqué que tout a commencé lorsque Berman lui a demandé de rencontrer Zhao, la réalisatrice de Nomadland et Eternels, qui avait une idée d’un potentiel revival de Buffy.

« Nous avons ri, nous avons pleuré, mais surtout, nous avons toutes les deux parlé de combien cette série comptait pour nous », a déclaré Gellar à propos de cette rencontre émouvante. « Même si je n’étais pas d’accord avec tout lors de cette réunion, je me suis choquée en acceptant de poursuivre la conversation. Ces conversations se sont en fait poursuivies au cours des années suivantes et nous avons finalement ajouté les incroyables Nora et Lilla Zuckerman à notre petite tribu jusqu’à ce que finalement, un jour, nous ayons une idée. »

Pour le moment, aucun autre détail n’a été révélé mais l’interprète de la célèbre tueuse de vampires a assuré aux inconditionnels de Buffy que la série n’avancerait que si tout se mettait en place.

« J’ai toujours écouté les fans et entendu votre désir de revisiter Buffy et son monde, mais ce n’était pas quelque chose que je pouvais faire à moins d’être sûr que nous y arriverions », a déclaré Gellar. « Cela a été un long processus, et il n’est pas encore terminé. Je vous le promets, nous ne ferons cette série que si nous savons que nous pouvons le faire correctement. Et je vous dirai que nous sommes sur la bonne voie. »

Si le renouveau se déroule comme prévu, Gellar jouerait et produirait la série, écrite et produite par Nora Zuckerman et Lilla Zuckerman (Poker Face, Agents of SHIELD, Suits), et réalisée et produite par l’oscarisée Zhao. Les producteurs exécutifs incluent Gail Berman, Fran Kuzui et Kaz Kuzui, qui ont tous travaillé sur la série Buffy originale, ainsi que Dolly Parton.

Joss Whedon, le créateur original en disgrâce de Buffy, n’a aucune implication dans le nouveau revival. Le prolifique créateur de télévision a été critiqué en 2021 lorsqu’il a été accusé d’avoir créé des « environnements de travail hostiles et toxiques » sur Buffy et son spin-off Angel par plusieurs stars, dont Charisma Carpenter et d’autres personnes associées aux séries.

Diffusée aux Etats-Unis sur la WB puis UPN (et en France sur Série Club et M6) Buffy contre les vampires a été lancée en 1997 et a duré sept saisons, racontant l’histoire de son héroïne titulaire, une adolescente qui doit combattre des vampires, des démons et d’autres forces maléfiques tout en poursuivant ses études au lycée.

En attendant de voir ce que donne ce revival, les sept saisons de la série originale sont disponibles sur Disney+.

Source : PEOPLE / Crédit ©Fox/Disney