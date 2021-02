Le Cinquième Elément : Une suite était écrite mais ne s’est jamais réalisée

Luc Besson avait écrit une suite pour son film Le Cinquième Elément mais les résultats moyens au box office ont tués le projet.

Le Cinquième Elément est un classique du cinéma de science-fiction, mais quand le film est sorti en 1997, il n’a pas rencontré le succès que les studios espéraient. Réalisé et co-écrit par Luc Besson, le film mettait en vedette Bruce Willis, Milla Jovovich, Chris Tucker et Gary Oldman.

Lors d’une conversation avec le co-scénariste du film, Robert Kamen, il a été révélé que le plan initial était de faire une suite au Cinquième Elément, qui a échoué parce que le premier film avait sous-performé au box-office américain.

« [Le scénario du Cinquième Elément] faisait en fait 180 pages, puis [Luc Besson] y a ajouté une deuxième partie, ce qui n’avait aucun sens non plus. Nous allions le faire comme une suite, mais cela n’avait aucun sens, et Le Cinquième Elément n’était pas assez performant ici, » confie Kamen.

Il ajoute : « C’était énorme dans le reste du monde, et c’est un classique, mais cela n’a rapporté que 75 millions de dollars ici ou 80 millions de dollars. C’était bien en avance sur son temps. Nous n’avons donc jamais fait la suite, et la suite aurait été les 180 autres pages que [Luc Besson] avait et l’intégrer dans un script. »

Les chiffres donnés par le scénariste ne sont pas exacts puisqu’en réalité, selon Box Office Mojo, Le Cinquième Elément n’a récolté que 63,8 millions de dollars. Dans le reste du monde, il a récolté 200,1 millions, portant le total des recettes à 263,9 millions de dollars.

La suite ne s’est donc jamais faite parce que le box office américain n’était pas assez bon. Cela est la preuve qu’à l’époque, seules les recettes US comptaient puisque dans le reste du monde, le film fut un succès pour un tel film. Les studios n’ont pas pris cela en compte pour octroyer une suite.

Le Cinquième Elément était le premier film de Luc Besson entièrement en anglais. Robert Kamen était là pour l’aider parce que « son anglais n’était pas très bon ». Il y a apparemment eu des problèmes de communication entre eux, mais ils ont fini par se comprendre. Après plusieurs séances de brainstorming, le film est né.

Source : Uproxx / Crédit ©Gaumont