The Matrix 4 : Neo et Trinity sautent d’un immeuble (vidéos de tournage)

Nouvelle vidéo de tournage pour le film The Matrix 4 avec un saut spectaculaire de Neo et Trinity.

Neo et Trinity sont de retour pou la suite de la saga Matrix au cinéma. Lana Wachoski est de retour derrière la caméra et à l’écriture de Matrix 4. Le tournage se déroule actuellement à San Francisco et les vidéos continuent d’émerger sur la toile. Après un aperçu de Keanu Reeves, de nouvelles vidéos ont fait surface.

On découvre ainsi une cascade avec un saut depuis le haut d’un immeuble. Ce n’est pas confirmé mais il semble que se sont les doublures de Neo et Trinity qui font le grand saut. Deux vidéos de deux angles différents montrent la cascade.

Selon les rumeurs qui circulent, ces images sont des tests pour vérifier la sécurité de la cascade, ce n’est pas la scène définitive. Les cascadeurs sont retenus par des câbles, ils sautent puis s’arrêtent à mi-chemin et sont remontés sur le toit. La seconde vidéo, en fin d’article, offre un plan plus rapproché.

‘Matrix 4’ filming in downtown SF pic.twitter.com/ikgBh9Bkis — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) February 15, 2020

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 n’a pas encore de date de sortie mais le tournage devrait avoir lieu très bientôt. Il est annoncé pour le début de cette année 2020.

Matrix 4 – Cascade

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros