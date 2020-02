Game of Thrones : Tormund console Jon Snow après le final selon Kristofer Hivju

Kristofer Hivju donne des nouvelles de Jon Snow et Tormund après le final de Game of Thrones.

Game of Thrones est fini depuis des mois, laissant Jon Snow vers le Mur après la mort de Daenerys et tout le drame de la saison 8. Où est-il désormais et que fait-il ? Son sort a déjà plus ou moins été révélé en tant que roi des Sauvageons, mais aujourd’hui, l’acteur Kristofer Hivju a donné son avis sur ce que font son personnage et Jon Snow.

Il pense que Jon est dépressif et que Tormund est à pour le consoler : « Jon est dans une énorme dépression, il a donc besoin de Tormund pour lui remonter le moral, au coin du feu, en se réchauffant. [Rires] Tormund a lui-même le cœur brisé, alors peut-être qu’ils peuvent se rapprocher sur ce point. »

Clairement, après avoir tué sa tante/amante, Jon ne doit pas être au meilleur de sa forme ces jours-ci. On l’imagine ainsi en pleine déprime au-delà du Mur avec Tormund. Ce dernier est là pour lui tenir compagnie et apporter un peu d’humour.

Dans cette même interview accordée à Entertainment Weekly, Hivju a confié qu’il est content de la direction finale de son personnage : « J’ai tout donné à Tormund. J’adore la direction que le personnage a prise, en tombant amoureux et en devenant plus un copain marrant. Il a commencé comme un antagoniste de la série et il est devenu un gros nounours. »

Même si les critiques ont été très partagées sur la fin de la série, Kristofer Hivju est satisfait de la fin de son personnage.

Source : EW / Crédit ©HBO