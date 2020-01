The Mandalorian saison 2 : Giancarlo Esposito tease les intentions de Moff Gideon avec Bébé Yoda

Giancarlo Esposito tease les intentions de son personnage Moff Gideon avec Bébé Yoda dans la saison 2 de The Mandalorian. Spoilers.

Avant, d’entrer dans le vif du sujet, notez que cet article est spoiler si vous n’avez pas vu la saison 1 de The Mandalorian.

Giancarlo Esposito a fait son apparition dans The Mandalorian à la fin de la saison 1, ans l’avant dernier épisode. Il incarne Moff Gideon et il est le client qui veut mettre la main sur l’Enfant alias Bébé Yoda. A la fin du dernier épisode, alors que Mando pense avoir vaincu Gideon, ce dernier sort de la carcasse de son vaisseau avec un sabre laser noir alors qu’on le pensait mort.

Dans la saison 2, il aura encore plus de place et sa quête va continuer. Clairement, il tentera à nouveau de récupérer son « paquet ». Mais que veut-il vraiment de Bébé Yoda ? C’est la question que les fans se posent.

Dans une interview récente à IGN, Esposito a tenté d’expliquer ce que veut son personnage et ce qu’on peut attendre de la saison 2. Il est bien possible qu’il ait besoin de disséquer ce pauvre Enfant : « Comme tout grand leader ou scientifique – indice, indice, indice – avec quelqu’un qui est avancé d’une certaine manière, vous pourriez vouloir être leur meilleur ami, ou vous pourriez coopter ce qui est en eux pour figurer comment nous rendre tous un peu meilleurs comme humains. »

Il ajoute : « C’est donc le pouvoir et le contrôle d’un leader Moff qui essaie de remettre l’univers sur ses pieds. Mais comment sait-il tout ça ? Comment sait-il tout ce qui se passe ? C’est un personnage très intéressant et je suis très honoré de faire partie de cette production. »

Sa réponse reste très vague mais il est intéressant de connaitre ses motivations. Il souhaite apparemment rendre l’humanité meilleure (même s’il reste un méchant) et la clé réside peut-être en Bébé Yoda. La saison 2 en dévoilera plus sur ce personnage très charismatique. Il semble en savoir bien plus sur Bébé Yoda que n’importe qui d’autre.

La saison 1 de The Mandalorian sera bientôt à voir en France sur Disney+ qui sera disponible en France à partir du 31 mars 2020.

