Hypno-Hustler : Donald Glover revient dans le spider-verse avec un nouveau rôle

Donald Glover jouera dans le film Spider-Man sur le méchant Hypno-Hustler, écrit par le fils d’Eddie Murphy.

Donald Glover revient dans le Spiderverse, mais cette fois en tant que l’un des ennemis les moins connus du super-héros araignée. En effet, la star d’Atlanta est sur le point de produire et de jouer dans un nouveau film de Sony centré sur le méchant Hypno-Hustler, selon Deadline, qui rapporte que le film en est aux tout premiers stades de développement.

L’intrigue du film est sous scellé, mais le site américain rapporte que le scénario sera écrit par Myles Murphy qui se trouve être le fils d’Eddie Murphy.

Pour ceux qui ne sont pas ancrés dans la tradition de Spider-Man, Hypno-Hustler a été créé par Bill Mantlo et Frank Springer et introduit pour la première fois dans les comics en 1978. De son vrai nom Antoine Desloin, Hypno-Hustler est le chanteur principal des Mercy Killers et peut pratiquer l’hypnose avec le l’aide de sa guitare, qu’il utilise pour commettre des vols. Lorsqu’il est épaulé par son groupe, le rockeur peut envoûter des foules entières. Ses bottes émettent également du gaz assommant et il garde des couteaux rétractables dans la semelle de ses chaussures pour faire bonne mesure.

Hypno-Hustler fait partie des méchants les plus obscurs du monde de Spider-Man, mais des sources racontent au Hollywood Reporter que les qualités musicales du personnage ont suscité l’intérêt de Glover. En plus de sa carrière d’acteur, Glover s’est fait un nom distinct en tant qu’artiste lauréat d’un Grammy Childish Gambino.

Le lien de Glover avec Spider-Man remonte à 2010, lorsque l’acteur a lancé sa propre campagne sur les réseaux sociaux pour décrocher le rôle titre, soutenant personnellement le hashtag #Donald4Spiderman que ses fans avaient créé pour persuader Sony de le choisir comme Peter Parker dans The Amazing Spider-Man. Le rôle est finalement allé à Andrew Garfield.

Mais quelques années plus tard, le réalisateur Jon Watts lui a trouvé une place dans Spider-Man : Homecoming. Glover est apparu dans le rôle d’Aaron Davis, un natif du Queens impliqué dans un accord d’armes avec des hommes de main relevant du vautour de Michael Keaton. Aaron Davis se trouve aussi être l’oncle de Miles Morales, le spider-man afro-latino, un personnage que Glover a doublé dans la série animée Ultimate Spider-Man.

On attend d’avoir plus d’informations sur le film.

Source : Deadline, THR / Crédit ©Getty Images/Marvel